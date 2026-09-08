PINAMAR: El Festival de Cine de Terror en el Bosque tendrá una nueva edición en octubre

ZONALES





El 10 y 11 de octubre, desde las 19h, Pinamar volverá a vivir una nueva edición del Festival de Cine de Terror en el Bosque, una propuesta que combina cine, naturaleza y experiencias inmersivas en uno de los escenarios más característicos de la ciudad.





Con entrada libre y gratuita, durante dos noches el tradicional Auditorio Piña (Av. Bunge y Camino de los Pioneros) será el punto de encuentro para los amantes del género y toda la comunidad, con películas proyectadas al aire libre y distintas propuestas vinculadas al universo del terror.





La programación incluirá también personajes interactivos y cosplayers; foodtrucks y patio gastronómico y experiencias inmersivas en el bosque.





En esta edición, el Festival llega además con una distinción de alcance nacional: fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en reconocimiento a su aporte a la cultura local y regional.





Desde su creación en 2018, el Festival de Cine de Terror en el Bosque se consolidó como una propuesta cultural que fortalece la identidad de Pinamar, promueve el turismo cultural y genera un espacio para la producción audiovisual y el desarrollo de artistas y emprendedores locales.