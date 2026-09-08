Una brasileña de 20 años murió tras ser atropellada mientras cruzaba una avenida en monopatín

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Nathally Alves, una joven brasileña de 20 años, murió tras ser atropellada por un automóvil mientras circulaba en monopatín eléctrico en Winter Garden, Florida, Estados Unidos.

El accidente ocurrió el viernes alrededor de las 14:43, en el condado de Orange. Según el informe preliminar de la Patrulla de Carreteras de Florida, un Toyota circulaba por el carril externo cuando el monopatín comenzó a cruzar la vía por el paso peatonal.

De acuerdo con los investigadores, el monopatín ingresó en la trayectoria del vehículo y el automóvil impactó contra Nathally.

Una testigo declaró que el semáforo estaba en verde para el conductor en el momento del choque. El hombre, de 69 años y residente de Winter Garden, no sufrió heridas, permaneció en el lugar y colaboró con las autoridades.

Cuando llegaron los primeros socorristas, Nathally estaba inconsciente y no respiraba. Fue trasladada al Horizon West Hospital, donde confirmaron su muerte.

Quién era Nathally

La joven se había mudado a Estados Unidos en enero de este año. Antes vivía en Ilha do Governador, en la zona norte de Río de Janeiro.

El día del accidente había salido en monopatín eléctrico desde el complejo donde residía para buscar a su hermana menor en la escuela. La familia sostiene que intentaba cruzar por el paso peatonal.

Su tía, Cláudia Ribeiro, contó que el padre de Nathally aseguró que ella acostumbraba cruzar únicamente cuando el semáforo estaba habilitado para los peatones.

“Es un dolor enorme, una tristeza sin fin. Nuestra familia está muy afectada. Ella iba a buscar a su hermana a la escuela en monopatín eléctrico”, relató Cláudia.

La familia afirmó que todavía no tiene una explicación definitiva sobre cómo ocurrió la colisión.

Parte de los familiares viajó a Estados Unidos para acompañar a los padres de Nathally y ayudarlos con los trámites correspondientes. El velatorio se realizará en ese país.

Según su tía, Nathally estaba disfrutando de su nueva vida en Estados Unidos y había expresado que no quería regresar a Brasil.

La Patrulla de Carreteras de Florida continúa investigando las circunstancias del accidente.











