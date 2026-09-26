Bullrich volvió a diferenciarse de Milei y se solidarizó con los periodistas que fueron perseguidos por la justicia de Insfrán

Patricia Bullrich volvió a desmarcarse de la Casa Rosada. Ya son numerosas las diferencias que la jefa del bloque libertario en el Senado hace explícitas con el Poder Ejecutivo, sobre todo después de haber despotricado contra los recortes en el área de discapacidad que fueron incluidos en el Presupuesto, que avanzó en sentido contrario a las negociaciones que se llevaban adelante en Diputados.

Esta vez, la exministra de Seguridad salió a solidarizarse con el equipo de LA NACION que viajó a Formosa y fue amenazado por la policía provincial y luego condenado por un juez ligado a Gildo Insfrán a cinco días de arresto tras registrar las condiciones de pobreza en las que vive un pueblo originario. El episodio derivó, además, en un insólito ataque al periodismo por parte del presidente Javier Milei, del que Bullrich se desvinculó.

“En Formosa, hacer periodismo puede costarte cinco días de arresto. Para sorpresa de nadie y crítica de pocos, (Gildo) Insfrán cree que la provincia y los formoseños le pertenecen. ¿Pedir permiso para hablar con ciudadanos? ¿Qué clase de libertad y democracia hay en Formosa? La libertad de prensa se respeta", publicó Bullrich en su cuenta de X.

“Y a los feudalismos dictatoriales les queda poco”, sentenció luego la exministra de Seguridad.

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Ayer, en una reacción extraña, Milei aprovechó el episodio para renovar sus ataques a la prensa. Lejos de solidarizarse con los periodistas perseguidos, el Presidente tuiteó: “TIRO POR LA CULATA. Aquí el modelo por el que las basuras inmundas con micrófono suspiran a diario y por el que trabajan de modo tan intensamente. Sigan haciéndole el juego a los corruptos de la alta política y sus amiguitos golpistas. CIAO!”.

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“Hambre de Futuro” es una sección de LA NACION que visibiliza realidades de personas que viven en la pobreza y condiciones de vulnerabilidad con un equipo que recorre todos los rincones de la Argentina. Dedicó varios capítulos a la situación de comunidades formoseñas y uno de ellos fue el que motivó las actitudes amenazantes de la policía de Insfrán y la condena judicial que luego fue apelada.

Tal como publicó este medio, la sentencia del juez Omar Padilla, exconcejal del gildismo y militante peronista, consideró a los enviados Lautaro Guillamondegui, Micaela Urdinez, Joaquín Rajadel y Javier Corbalán responsables de haber violado el artículo 73 del Código de Faltas de Formosa, por haber desarrollado una actividad sin contar con la autorización previa exigible y por carecer de un carnet para ejercer el periodismo; dos requisitos que no son exigibles.

Sin embargo, en la Argentina no se necesita licencia, matrícula ni autorización estatal para ser periodista o difundir información, actividades protegidas por la Constitución Nacional.

Las declaraciones de Bullrich no parecen ser un hecho aislado. Es que la senadora libertaria endureció su postura con la Casa Rosada después de la semana pasada cuando públicamente le exigió al Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo que no la tome por tonta.

Su reclamo llegó tras el cimbronazo que se desató puertas adentro de la Cámara de Diputados con el ingreso, a última hora del Presupuesto, que terminó por dinamitar el borrador que trabajaba el oficialismo para conseguir un “proyecto superador” a la prórroga en discapacidad impulsada por la oposición.

A ello se sumaron varios posteos, entre ellos, un sugestivo video que subió tarareando la canción “No me importa”, de Lali Espósito , blanco de críticas del Presidente.

Si bien esta semana hubo intentos de mostrar cierta unidad con la senadora ex Pro, que no escatimó en gestos de autonomía, en una cena encabezada por Karina Milei, Bullrich no desistió en marcarle la cancha a la Casa Rosada.

Así, ayer se opuso públicamente al pedido de juicio político contra las dos juezas que fallaron contra la aplicación del régimen penal juvenil, Marta Pascual y Laura Beatriz De Marinis .

“¿Vale hacer un juicio político por una sentencia? Yo creo que no” , cuestionó Bullrich durante su exposición en un Congreso Anticorrupción celebrado este miércoles en el Automóvil Club Argentino (ACA) cuando enumeró las herramientas del Estado para hacer frente a esa lucha.

“ ¿Qué más necesitamos? Que ningún juez sea combatido por sus sentencias. Es un tema que la política tiene que ordenar ”, aseguró.

“Yo estoy totalmente en contra, totalmente en contra, de las dos juezas que pararon el régimen penal juvenil”, señaló Bullrich, interrumpida por una ola de aplausos. “Ahora viene lo que no sé si les va a gustar -siguió-. Yo no les hago un juicio político por eso. ¿Por qué? Porque es su sentencia. ¿Y qué pasó? La Cámara se lo revocó. Es decir que la segunda instancia le revocó la sentencia”, marcó la legisladora al referirse a los fallos de las juezas penal juvenil Pascual, de Lomas de Zamora, y De Marinis, de Capital.

Sé que todos los "peros" tienen un "porqué" 🎶 pic.twitter.com/d7GNMXCjVR

La primera intentó frenar con una cautelar la aplicación general de la ley en la provincia -que bajó de 16 a 14 años el umbral penal- y fue revocada por la Cámara; De Marinis, en tanto, declaró inconstitucional la baja de la edad en un caso concreto y su fallo está apelado.

Ambos casos suscitaron una ola de críticas por gran parte de la dirigencia de La Libertad Avanza y de Pro, quienes deslizaron la posibilidad de someter a las juezas a un jury.

Sin embargo, los desplantes de Bullrich vienen de larga data. El año pasado la exministra se diferenció de José Luis Espert y le exigió explicaciones urgentes por sus presuntas conexiones con el narcotráfico. Con mayor énfasis se despachó contra el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien le pidió que presentara “lo antes posible” su declaración jurada, en medio de la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

Por otras razones -pero importunando a los Milei- Bullrich invocó la objeción de conciencia en junio pasado para esquivar la orden del Poder Ejecutivo de retirar el pliego de María Verónica Michelli del Senado.

Fuente: La Nación