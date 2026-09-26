Caso Sur Finanzas: las sociedades inspiradas en tres jugadores de la selección que están en la mira de la Justicia y ARCA

Rodepau Group, Laumart y Gomont. Las tres son sociedades con varios puntos en común: fueron constituidas el mismo día de octubre de 2021, con el mismo domicilio, ante el mismo registro notarial, mediante escrituras consecutivas y con socios que se entrecruzan. Años después, dos de ellas volverían a cruzar sus caminos como clientes de Sur Finanzas , la financiera ligada al mundo del fútbol que cerró tras una avalancha de causas judiciales.

Las tres, además, fueron incluidas en la base APOC, el registro de ARCA que identifica contribuyentes sospechosos.

Pero entre ellas hay otra coincidencia. Con su nombre, cada una parece rendir un pequeño homenaje a tres jugadores de la Selección argentina: Rodepau Group, a Rodrigo De Paul; Laumart, a Lautaro Martínez; y Gomont, a Gonzalo Montiel.

No hay, sin embargo, elementos que vinculen a los futbolistas con esas firmas y personas de sus entornos negaron ante LA NACION cualquier relación con ellas.

Rodepau Group ocupa un lugar preponderante en la investigación sobre Sur Finanzas. A través de la plataforma de esa financiera, la sociedad movió casi $7000 millones durante el período investigado .

La firma integra un listado de 42 sociedades que la DGI entregó en noviembre pasado como anexo de la denuncia. Se trata de la causa que tramitó primero ante el juez Federico Villena y la fiscal Cecilia Incardona , que luego pasó al juzgado que subrogaba Luis Armella y que hoy tiene como titular al juez Tomás Rodríguez Ponte .

Rodepau Group ocupaba el segundo lugar del listado aportado por los abogados de la DGI, con movimientos por $6966 millones en los dos años anteriores. Ese ranking era encabezado por Producciones del Este SRL , que había movido $24.968 millones en ese mismo período.

Pero el de Sur Finanzas no es el único expediente en el que aparece mencionada Rodepau. Figura también en un extenso informe elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado ( Dajudeco ) a pedido de la jueza federal María Servini , en una de las causas sobre el denominado “rulo financiero” que luego fueron acumuladas en el juzgado de Ariel Lijo .

En un apartado dedicado a una agencia de cambio denominada Soy Vos SAS, Rodepau aparece entre las sociedades que le transferían pesos. Según ese informe, en apenas tres días de 2023 le giró $73,8 millones.

Rodepau y Gomont figuran además en un listado de clientes de Sur Finanzas al que accedió LA NACION . Según ese documento, ambas declararon como domicilio Báez 240, en Las Cañitas, y aportaron el mismo número de teléfono celular.

La sociedad inspirada en De Paul se dio de alta en la financiera el 10 de abril de 2024 y declaró que se dedicaba a vender productos electrónicos. Gomont —supuestas iniciales de Gonzalo Montiel— apareció apenas un día después, el 11 de abril, y se inscribió en el rubro “comercialización de insumos médicos”.

Fuentes de Sur Finanzas aseguraron a LA NACION que ambas sociedades “se dieron de baja antes de la causa judicial por los volúmenes que movían” y remarcaron que “llegaron en un mismo paquete”. Según esas mismas fuentes, detrás de ese entramado aparecerían un contador de la zona de Liniers y el abogado Facundo Goncalves , quien, ante una consulta de LA NACION , negó tener contacto con esas sociedades.

La financiera de Ariel Vallejo tuvo que cerrar todas sus sucursales por el escándalo, pero podría volver a abrir antes de fin de año con los servicios recortados.

Rodepau, Gomont y Laumart fueron constituidas el 28 de octubre de 2021, apenas dos meses después de que la selección argentina derrotara a Brasil y conquistara la Copa América luego de 28 años.

Se crearon una detrás de otra y se inscribieron ante ARCA el 1 de diciembre de 2021. Denunciaron el mismo domicilio: Báez 240.

Allí, durante años, funcionó un bar ligado al músico Fabián “Zorrito” Van Quinteiro. Y, actualmente, en el lugar se está por lanzar un salón de eventos privados.

LA NACION contactó al músico para preguntarle por esa dirección, pero hasta el momento de la publicación de la nota no contestó la consulta.

Quienes se encontraban en el domicilio le dijeron a este medio que no conocían a las sociedades. Adentro del local, hay un segundo reconocimiento para la selección de Lionel Scaloni: un póster con el equipo levantando la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Las tres sociedades quedaron vinculadas, además, por los nombres de sus socios.

En Rodepau aparecen los nombres de Cristian Ariel Scaramucci (50) y Carlos Augusto Serrano , que denunció domicilio en el Barrio Solidad, un asentamiento ubicado en el partido de Berisso.

Scaramucci también es socio en Gomont junto a Abraham Alberto Díaz, un joven de 28 años que vive en una casa humilde en el barrio El Jagüel, en Esteban Echeverría, muy cerca del aeropuerto de Ezeiza . Según bases comerciales consultadas por LA NACION , está catalogado por el Banco Central (BCRA) como un “deudor irrecuperable”, lo que significa que acumula más de un año de atraso en el pago de una deuda.

Su nombre de Díaz se repite en Laumart junto a Santiago Miguel López (39), domiciliado en el barrio Los Frenos, en las afueras de Viedma, en la provincia de Río Negro.

Al momento de crear las sociedades, los tres dijeron ser argentinos, comerciantes y solteros.

La sociedad Laumart , en tanto, quedó alcanzada por otra causa. Fue la investigación que revisó los números de la tabacalera Sarandí , de Pablo Otero. En ese caso, Laumart integró el grupo de 23 distribuidores cuyas operaciones dieron origen a la denuncia de ARCA contra la tabacalera , aunque el fiscal Eduardo Taiano consideró que esas irregularidades no bastaban para sostener una hipótesis de lavado contra Tabacalera Sarandí.

Fuente: La Nación