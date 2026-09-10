Brutal robo en San Juan: dos ladrones encapuchados maniataron a un hombre dentro de su casa, lo golpearon y se llevaron US$21.000

Dos delincuentes encapuchados entraron a una casa de la localidad de Rawson, en San Juan, y sorprendieron al hombre que estaba en el lugar. Lo golpearon, lo redujeron y lo dejaron atado antes de escapar con dinero en efectivo y distintos objetos de valor.

El violento episodio ocurrió durante la madrugada del martes en una propiedad situada sobre la calle Santa Fe, en el barrio Villa Lerga. La víctima fue identificada como J. A. C., un ciudadano ecuatoriano de 44 años que se dedicaría a la venta de muebles.

De acuerdo con la denuncia que realizó el hombre en la Comisaría 3.ª, los asaltantes entraron por la parte trasera del domicilio. Para hacerlo, primero saltaron una medianera de aproximadamente dos metros y luego forzaron una ventana de la cocina entrar.

Una vez dentro de la casa, encontraron al dueño y lo atacaron. Los delincuentes le ataron las manos y los pies utilizando el cable de un cargador y, además, le cubrieron la cara con una manta, según informó Tiempo de San Juan.

Tras ello, los ladrones recorrieron la vivienda y se llevaron un importante botín. Entre lo robado había 21.000 dólares, 8.000 pesos, una motocicleta Yamaha 150 azul, dos celulares, una netbook, una controladora y perfumes.

Después de reunir los objetos, los delincuentes escaparon de la propiedad y dejaron a la víctima inmovilizada. El hombre consiguió liberarse por sus propios medios y recién entonces pudo pedir ayuda.

Si bien sufrió golpes durante el asalto, no fue necesario que fuera trasladado a un hospital.

La denuncia quedó radicada en la Comisaría 3.ª, mientras que la investigación está a cargo de la Brigada de Investigaciones Sur y del fiscal Juan Manuel Gálvez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Delitos contra la Propiedad.

Los investigadores trabajan ahora para identificar a los responsables y no descartan que hayan contado con la ayuda de un entregador. La principal sospecha es que alguien pudo haberles brindado información precisa sobre la víctima y sobre el dinero que tenía guardado en su vivienda.

Fuente: TN