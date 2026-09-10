Maniataron y robaron a la madre y al hermano de un ex futbolista de la selección argentina en La Plata

Este miércoles por la mañana, la mamá y el hermano del ex futbolista Luciano Galletti fueron víctimas de un violento robo en una inmobiliaria de La Plata . Todo ocurrió cuando dos delincuentes los redujeron dentro del local y escaparon con un bolso que contenía dinero en efectivo.

El episodio transcurrió en una oficina ubicada en las calles 6 y 46, en pleno centro platense, a donde ambas víctimas habían llegado poco antes del asalto. Aparentemente, los atacantes ya estaban dentro del inmueble cuando la mujer, de 70 años, y el hermano del ex jugador, de 47, ingresaron al lugar.

Según las primeras actuaciones, los delincuentes los sorprendieron, los redujeron y los maniataron para exigirles la entrega del dinero que llevaban consigo. Después de tomar el bolso, huyeron y hasta el momento no se informó el monto que contenía .

Las víctimas recibieron asistencia tras el hecho y, aunque atravesaron una situación de fuerte tensión, no sufrieron heridas . De acuerdo con la información obtenida por el medio platense 0221 , uno de los puntos que concentra la atención de los investigadores es que el dinero había sido trasladado a la inmobiliaria ese mismo miércoles, por lo que sospecharían que los autores del robo habrían contado con información previa .

Por esa razón, las autoridades intentan reconstruir la secuencia completa del hecho, establecer cómo ingresaron los asaltantes al inmueble y determinar si hubo tareas de seguimiento o algún dato interno sobre los movimientos de las víctimas.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Primera de La Plata, que llevó adelante las primeras actuaciones. Asimismo, la causa fue caratulada como “Robo” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 16 y del Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata.

El hecho tuvo repercusión también por el vínculo familiar con Luciano Galletti , el ex futbolista surgido de Estudiantes de La Plata , con paso por el fútbol argentino y europeo, además de convocatorias en la selección argentina . Su carrera profesional terminó en 2010 a raíz de una insuficiencia renal, por lo que recibió un trasplante de riñón de su padre, Rubén Horacio Galletti , también ex jugador del Pincha.

La jueza Claudia Greco , titular del Juzgado Correccional N° 4 de La Plata , y su hijo de 24 años fueron víctimas de un asalto en su casa de Tolosa, donde permanecieron cautivos durante más de una hora . El hecho ocurrió el viernes por la tarde y, según trascendió, los delincuentes escaparon con dinero, objetos de valor y además hicieron consumos con tarjetas de la magistrada.

El robo se produjo cerca de las 14:30 en una vivienda ubicada en 531 bis entre 2 y 3, en la zona de Tolosa, partido de La Plata. De acuerdo con la reconstrucción inicial, tres hombres ingresaron a la propiedad a cara descubierta cuando Greco estaba junto a su hijo.

Durante el asalto, los ladrones dejaron entrever que contaban con información previa sobre la víctima. Según publicó El Día , le hicieron saber a la jueza que sabían quién era y que “la habían batido” . En ese contexto, exigieron que les dijera dónde estaba una caja fuerte, aunque en la vivienda no había ninguna.

También la presionaron para que colaborara y le advirtieron que, de lo contrario, su hijo “la iba a pasar mal” . Mientras uno de los delincuentes los vigilaba, los otros dos recorrieron los distintos ambientes de la casa y la planta alta en busca de dinero y objetos de valor. Los agresores reclamaron joyas y oro. Ante ese pedido, la jueza respondió que “me lo robaron en 2017” .

Según trascendió, los asaltantes permanecieron en el inmueble hasta cerca de las 16 y, antes de escapar, se llevaron parte del sueldo de Greco, dólares y tres valijas con distintos objetos . Además, utilizaron el celular de la magistrada para hacer transferencias y emplearon sus tarjetas para concretar al menos una compra por alrededor de 2 millones de pesos .

La vivienda de la jueza ya había sido blanco de otro asalto en mayo de 2017. En aquella ocasión, delincuentes redujeron primero a una empleada doméstica y luego sorprendieron a la jueza dentro de la propiedad. En ese antecedente, la magistrada también había advertido que los atacantes parecían conocer detalles de su trabajo judicial e incluso uno de ellos la acusó de haber enviado a prisión a un familiar. Los responsables de ese hecho terminaron condenados.

Tras el episodio de este viernes, los delincuentes ataron a la jueza y a su hijo antes de huir, con el objetivo de asegurarse tiempo para la fuga. Después del asalto llegaron al lugar el fiscal de turno, jefes policiales, personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), efectivos de la comisaría con jurisdicción y autoridades del Ministerio de Seguridad bonaerense.

Fuente: Infobae