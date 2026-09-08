Amplían la alerta por la venta ilegal de inyecciones para adelgazar y ya alcanza a otros diez medicamentos

La oferta de medicamentos “milagrosos” en la Web continúa sin control, preocupa a las autoridades y por ese motivo la ANMAT decidió redoblar y ampliar una alerta cuyo primer llamado de atención había tenido lugar hace dos semanas debido a la venta ilegal de inyecciones para adelgazar. Ahora vuelve a poner el foco en el Retatrutide, pero además lo extiende a otros diez péptidos que aparecen al alcance de la mano en sitios digitales de compras.

“ANMAT informa que continúa detectando la comercialización, a través de plataformas de venta online y de la aplicación WhatsApp , de productos que declaran contener distintos péptidos como ingredientes farmacéuticos activos, entre ellos Retatrutide., BPC-157, TB-500, GHK inyectable, Ipamorelin/CJC-1295, MOTS-S, Epitalon, Semax/Selank, Melanotan II, AOD-9604 y DSIP”.

El problema es que estos productos no cuentan con la aprobación de la ANMAT como especialidades medicinales. En consecuencia, “se desconocen los datos de sus fabricantes, su composición, las condiciones en las que fueron elaborados y formulados, así como la calidad, seguridad y eventual eficacia de los productos comercializados”.

Esta olla a presión, que se viene cocinando hace un tiempo, la destapó en parte una influencer argentina que contó los efectos nocivos que le habían provocado las inyecciones de Retatrutide que según contó había adquirido a través de Internet. Acto seguido, la ANMAT publicó la primera señal de alerta sobre el tema.

Pero ahora la cuestión se vuelve más compleja. “Estos productos que contienen péptidos se comercializan en presentación para inyección, por lo que su elaboración requiere de rigurosos controles y seguimiento por parte de un profesional de la salud. En caso de encontrarse contaminado, podría tener consecuencias graves y letales ”, afirman las autoridades del organismo que viene de una dramática experiencia con el fentanilo contaminado , en esa caso bajo su supervisión y aprobación.

Los péptidos son cadenas cortas de aminoácidos, los componentes básicos de las proteínas. Algunos se han convertido en importantes medicamentos recetados . Por ejemplo, la insulina . Sin embargo, los nuevos péptidos que ahora se presentan hasta el momento no cuentan con la aprobación de entes sanitarios reguladores.

En cuanto al Retatrutide, es actualmente una sustancia en investigación clínica y no se encuentra aprobada como medicamento. “Por lo tanto, su comercialización y utilización fuera de los ámbitos autorizados de investigación no permite garantizar su seguridad”, explicaron las fuentes de la ANMAT.

Por este motivo el organismo sanitario recomendó a la población en general y a los profesionales de la salud no adquirir ni utilizar productos inyectables que no cuenten con la correspondiente autorización oficial. Además, pidió que la gente que tenga en su poder alguno de estos péptidos se ponga en contacto al correo electrónico o con ANMAT responde, para activar las investigaciones correspondientes.

Los fármacos que menciona la ANMAT, además del Retatrutide, prometen quemar grasas, combatir el envejecimiento y oscurecer la piel para simular el bronceado, entre otros fines. Sin embargo, ninguno de ellos está autorizado por la autoridad competente. Y algunos sólo tienen aprobación en Rusia.

Por ejemplo, el BPC-157 es un péptido sintético derivado de una proteína del jugo gástrico humano, que se ha investigado principalmente en animales por su posible capacidad de favorecer la reparación de tejidos y reducir la inflamación . Pero no está aprobado como medicamento, la evidencia en humanos es muy limitada y se desconoce su perfil de seguridad al largo plazo.

El TB-500 es otro péptido sintético relacionado por la timosina beta-4, una proteína que participa en procesos de reparación y movimiento celular . Pero la mayor parte de la evidencia al respecto procede de estudios en animales y de laboratorio, sin pruebas sólidas que permitan afirmar que es un tratamiento eficaz y seguro para lesiones en humanos.

El GHK inyectable pertenece a la misma familia de los anteriores y suele promocionarse para la cicatrización y reparación de tejidos , además de estimular procesos relacionados con la producción de colágeno. La FDA de Estados Unidos señaló puntualmente que puede presentar riesgos vinculados con la inmunogenicidad y las impurezas del péptido.

El Ipamorelin también es promocionado en el ámbito del fitness y anti-aging para aumentar la masa muscular y optimizar la recuperación , mejorar la reparación de tejidos, mejorar el sueño y favorecer la pérdida de grasa. Sin embargo, esos beneficios no están demostrados clínicamente, ya que la evidencia hasta el momento es limitada y podría causar efectos adversos con retención de líquidos, dolor articular, hormigueos y alteraciones de la glucosa.

El Epitalon es un péptido investigado principalmente en relación con el envejecimiento y la función celular. Se lo promociona en el ámbito de los tratamientos anti-aging por sus eventuales efectos sobre los telómeros (estructuras relacionadas con el envejecimiento celular), la regulación del sueño y ritmos circadianos y la función antioxidante, y la longevidad, sin evidencia clínica actual.

El Semax es un péptido desarrollado originalmente en Rusia, investigado principalmente por sus posibles efectos neuroprotectores y sobre la función cognitiva :. Se lo estudió para la memoria, la recuperación luego de un ACV, la protección de las neuronas, el estrés y la fatiga mental.

El Melanotan II , en tanto, imita parcialmente el bronceado de la piel , incluso con menor exposición solar. Hay preocupación porque puede hacer que lunares y lesiones pigmentadas se oscurezcan, lo que dificultaría detectar cambios sospechosos. También conocida como “la droga Barbie”, se han documentado casos de desarrollo de melanoma tras su uso, según la Fundación para el Cáncer de Piel de Estados Unidos.

El AOD-9604 es un fragmento sintético del extremo C-terminal de la hormona del crecimiento que mostró actividad para la pérdida de grasa en estudios preclínicos con roedores, pero fracasó en su ensayo clínico en humanos: un estudio de 24 semanas con 536 personas no encontró una pérdida de peso significativa en comparación con el placebo. A partir de abril de 2026, está clasificado como una sustancia farmacéutica a granel por la FDA, con restricciones para su formulación a la espera de una revisión adicional.

El DSIP es un péptido que se investigó originalmente por su posible capacidad para modificar el sueño y mejorarlo , pero es muy experimental: los primeros resultados son antiguos y los más recientes han resultado inconsistentes, por lo que no existe evidencia clínica suficiente para afirmar que sea un tratamiento eficaz para el insomnio u otros trastornos del sueño.

Algunos expertos ya han expresado su preocupación por la seguridad del uso de péptidos emergentes que aún se consideran experimentales . La gente los compra a través de la Web en sitios que no garantizan seguridad, sin consultar a un médico. Y la mayoría se administra a través de inyecciones .

Desde el gobierno de Donald Trump, en Estados Unidos, actualmente se busca la posibilidad de permitir que las farmacias de formulación magistral reguladas por la FDA preparen estos medicamentos de una manera más segura que su adquisición a través de fuentes desconocidas. Pero los críticos de la iniciativa consideran que formalizar esa producción podría dar la impresión de que se ha demostrado la seguridad y la eficacia, cuando los datos por ahora son muy limitados.

Editor jefe de la sección Sociedad

Fuente: Clarín