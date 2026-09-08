Prueba PISA: la alfabetización inicial, más que nunca, una prioridad urgente

Argentina empeoró en las tres áreas respecto de PISA 2022: cayó 13 puntos en Ciencias, 12 en Lectura y 11 en Matemática, con retrocesos estadísticamente significativos en los tres dominios . La lectura es quizás la disciplina más fundamental de las tres . En esta materia, el problema no es exclusivo de nuestro país. PISA 2025 confirma lo que diversos estudios aislados sugerían: hay una crisis global de la lectura . Entre 2018 y 2025, 56 de los 74 sistemas con datos comparables registraron caídas significativas y el promedio de la OCDE retrocedió unos 25 puntos. La lectura es además un problema específico, no solo parte de un deterioro general: sobre ese mismo conjunto de países, el retroceso promedio es bastante mayor en lectura que en matemática, mientras ciencias se mantiene casi estable.

En clave regional, el agravante es que América Latina y el Caribe afrontan esa caída desde un punto de partida relativamente bajo. La magnitud del problema es incontestable. Entre los 13 países de la región que participaron, el promedio es de 389 puntos en lectura, frente a 461 en la OCDE. El 59% de los estudiantes está por debajo del Nivel 2, el umbral básico de competencia lectora, y en 10 de los 13 países al menos la mitad no lo alcanza.

De los 12 países comparables entre 2022 y 2025, 10 bajaron su puntaje en lectura; solo Costa Rica y El Salvador muestran variaciones positivas , aunque no significativas: ningún país mejoró de manera estadísticamente significativa. El retroceso sí tiene esas características en Guatemala (-37), Paraguay (-21), Perú (-18), Argentina (-12), Chile (-12), Colombia (-9) y Uruguay (-7).

Detrás del deterioro hay un cambio cualitativo que vale comprender: la OCDE encuentra mayores dificultades en tareas que exigen leer textos largos, integrar fuentes y evaluar críticamente, y registra más lectura rápida pero incorrecta. En pleno auge de la digitalización y la inteligencia artificial, vivimos preguntándonos cuáles serán las habilidades del futuro. ¿No necesitamos, acaso, posar la mirada en las capacidades básicas de siempre ? Concentrarse, discernir lo relevante, contrastar fuentes e interpretar.

La discusión no debería empezar a los 15 años. PISA mide el resultado acumulado de una trayectoria escolar completa. Si una proporción tan alta de adolescentes no alcanza competencias básicas de lectura, la respuesta no puede limitarse a la secundaria: hay que garantizar aprendizajes sólidos desde la alfabetización inicial y sostenerlos durante toda la escolaridad .

El desafío no es que los estudiantes "lean más", sino que los sistemas educativos vuelvan a garantizar una capacidad estratégica: leer con atención, comprensión y criterio en un mundo donde acceder a la información es cada vez más fácil, pero comprenderla y evaluarla es cada vez más difícil. Y decisivo.

* Ignacio Ibarzábal, presidente ejecutivo del Instituto de Evidencia Educativa

Fuente: Clarín