Friedrich Nietzsche, filósofo: “Hay 3 metamorfosis de la mente: cómo se convierte en camello, en león y en niño”

Friedrich Nietzsche es uno de los filósofos más influyentes y controvertidos de la historia. Sus ideas sobre la moral, la religión, la libertad y la condición humana siguen generando debates más de un siglo después de su muerte. Entre sus textos más conocidos se encuentra Así habló Zaratustra , una obra publicada entre 1883 y 1885 en la que desarrolló algunas de sus principales ideas filosóficas.

Uno de los pasajes más conocidos del libro es “De las tres transformaciones” , donde Nietzsche describe mediante 3 figuras —el camello, el león y el niño— el proceso por el que atraviesa el espíritu humano. El texto comienza con una frase que resume toda la metáfora: “Tres transformaciones os contaré de la mente: cómo la mente se vuelve en camello, y en león el camello, y en niño finalmente el león”.

La elección de estos 3 animales no es casual. Para Nietzsche, cada uno representa una manera diferente de relacionarse con los valores, las obligaciones y la propia existencia.

La primera transformación es la del camello . Nietzsche lo presenta como un animal capaz de soportar grandes cargas y atravesar el desierto.

En su interpretación, representa al individuo que acepta sobre sí una enorme cantidad de obligaciones , normas y valores que ya estaban establecidos antes de su llegada. Es la persona que aprende a decir “sí” a lo que se le exige y que encuentra valor precisamente en su capacidad para soportarlo.

Nietzsche escribe: “¿Qué es lo más pesado, héroes?” , antes de enumerar diferentes cargas que el espíritu puede asumir. Entre ellas menciona rebajarse para herir el propio orgullo, separarse de una causa cuando celebra su victoria e incluso sufrir por amor a la verdad.

El camello, por lo tanto, no representa simplemente a alguien débil. Al contrario: posee una enorme capacidad de resistencia. Sin embargo, todavía no se ha liberado de aquello que otros le han impuesto.

Después de atravesar el desierto llega la segunda transformación: el camello se convierte en león . Aparece uno de los conceptos centrales del texto, ya que el león se enfrenta al gran dragón llamado “Debes” , que representa los valores y las obligaciones que durante siglos se presentaron como incuestionables. Frente a ese “Debes”, Nietzsche coloca una nueva palabra: “Quiero” .

El león necesita conquistar su libertad y enfrentarse con aquello que hasta entonces había aceptado sin cuestionar. Por eso Nietzsche se pregunta para qué hace falta esta segunda transformación y responde que el león todavía no puede crear nuevos valores, pero sí puede crear la libertad necesaria para nuevas creaciones .

Esta etapa está relacionada con una de las ideas más conocidas del filósofo: la necesidad de cuestionar los valores heredados y no aceptarlos simplemente porque fueron transmitidos de generación en generación .

La última transformación es probablemente la más llamativa: el león se convierte en niño .

Para Nietzsche, el niño representa la inocencia , el olvido y un nuevo comienzo . Ya no se trata solamente de rechazar las normas existentes, como hacía el león, sino de tener la capacidad de crear algo nuevo .

El filósofo lo expresa de manera contundente al definir al niño como “un nuevo comienzo, un juego” y como un “sagrado decir sí” .

Por eso, las 3 transformaciones no deberían interpretarse simplemente como tres edades de una persona. Se trata de un proceso espiritual: primero se cargan los valores existentes, después se cuestionan y finalmente se adquiere la libertad necesaria para crear otros .

La metáfora de los 3 animales se relaciona con muchas otras ideas desarrolladas por Nietzsche a lo largo de su obra. El filósofo cuestionó especialmente las verdades que las personas aceptan sin examinarlas y defendió la necesidad de superar las formas tradicionales de pensamiento.

En Así habló Zaratustra , por ejemplo, aparece una de sus afirmaciones más famosas: “Dios ha muerto” . La frase no debe entenderse simplemente como una afirmación sobre la existencia de Dios, sino como una provocadora reflexión sobre la pérdida de fuerza de los valores religiosos tradicionales y el problema que surge cuando los seres humanos deben encontrar nuevos fundamentos para sus vidas.

También escribió una frase que resume otra de las preocupaciones centrales de su pensamiento: “Lo que no me mata me hace más fuerte” , perteneciente a El crepúsculo de los ídolos . La idea se relaciona con su interés por la superación, el conflicto y la transformación personal.

En ese sentido, las 3 metamorfosis de Así habló Zaratustra pueden leerse como una especie de recorrido: el camello soporta, el león se rebela y el niño crea .

Fuente: TN