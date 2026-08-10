Yolanda Herrera, experta en limpieza: “Con una pelota de tenis podés eliminar las marcas en las paredes de forma fácil”

Las paredes y los muebles pueden acumular con el tiempo rayones, roces, manchas y marcas de lapicera que muchas veces parecen difíciles de eliminar. Sin embargo, antes de recurrir a productos específicos, existe un sencillo truco casero que propone la experta en limpieza Yolanda Herrera y que requiere apenas dos elementos: una pelota de tenis y un poco de agua.

La especialista compartió este método en sus redes sociales y aseguró que puede ser útil para eliminar algunas marcas superficiales de paredes y muebles.

“ Con solo una pelota de tenis es la forma más fácil de eliminar las marcas en tus paredes y, sobre todo, pintadas en los muebles, porque sale como por arte de magia ”, explicó Herrera.

El procedimiento es muy sencillo y no requiere productos de limpieza especiales. Lo primero que hay que hacer es humedecer ligeramente la pelota de tenis con agua .

Después, se debe pasar la pelota sobre la zona marcada y frotar suavemente hasta comprobar si la mancha comienza a desaparecer.

“ Mojá la pelota en agua y frotá por donde esté la pintura, verás que sale enseguida ”, señaló la experta.

La recomendación es no ejercer demasiada presión desde el comienzo. Si la marca no desaparece con movimientos suaves, conviene detenerse antes de insistir, ya que el roce podría afectar algunas pinturas o acabados.

Según Herrera, la técnica puede utilizarse especialmente para marcas de roce, pequeñas manchas y algunas pintadas superficiales .

También puede resultar práctica cuando aparecen las típicas marcas que dejan los muebles al moverse o los objetos que entran en contacto con las paredes.

En el caso de los muebles, la experta destaca especialmente su utilidad para intentar eliminar pintadas realizadas con bolígrafo . “ Si esa pintada la hacen con boli, ni te preocupes, pasá la pelota humedecida y listo ”, afirmó.

Sin embargo, el resultado puede variar según el tipo de tinta, el tiempo que lleve la mancha y el material sobre el que se encuentre.

La pelota tiene una superficie que permite realizar un frotado relativamente suave , por lo que puede utilizarse para desprender determinadas marcas superficiales sin recurrir inmediatamente a productos químicos.

Al humedecerla ligeramente, se facilita el proceso de limpieza y se reduce la fricción seca sobre la superficie.

De todos modos, no se trata de una solución universal. Una tinta permanente, una mancha antigua o una superficie delicada pueden requerir otro método de limpieza.

Aunque se trata de un método sencillo, hay una recomendación importante: probar primero en una zona poco visible .

Esto es especialmente relevante en paredes con pintura mate, superficies recién pintadas, muebles lacados o materiales delicados. El resultado puede variar dependiendo del tipo de revestimiento.

Para comprobar cómo responde la superficie, alcanza con humedecer ligeramente la pelota y realizar unas pocas pasadas en un rincón escondido. Si no se produce ningún cambio negativo, se puede continuar con el resto de la marca.

Fuente: TN