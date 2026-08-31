Violencia en Chaco: una mujer le tiró agua hirviendo a su expareja durante una discusión y quedó detenida

Una mujer fue detenida en Resistencia, Chaco , acusada de haber tirado agua hirviendo sobre su expareja durante una discusión y provocarle quemaduras de segundo grado en distintas partes del cuerpo.

Se trata de Claudia Elizabeth Romero , quien era buscada por la Policía desde el lunes 24 de agosto, cuando ocurrió el episodio en una casa ubicada sobre calle Honestidad, entre Montevideo y La Paz, en la capital chaqueña.

Según consta en la denuncia, el hecho ocurrió alrededor de las 21:15. En medio de una discusión, Romero le habría arrojado agua hirviendo a su ex pareja, J. C. S., de 27 años .

El joven sufrió quemaduras de segundo grado en ambas manos, las piernas y un muslo , y debió ser trasladado al Hospital Perrando en una ambulancia de la Policía Sanitaria. Allí fue examinado por el médico Dante Palmerola, quien constató las lesiones.

Luego de enterarse de lo ocurrido, la madre del joven, Rosalía Rajoy , fue hasta la Comisaría 14 Metropolitana para realizar la denuncia. Según relató, su hijo le había contado que las lesiones se habían producido durante una discusión con su ex. A partir de la intervención de la Fiscalía en turno, se ordenó la detención de Romero en una causa por supuestas lesiones.

Desde entonces, efectivos de la Comisaría 14 Metropolitana realizaron tareas para localizarla y dieron intervención a la División Investigaciones. Finalmente, los policías lograron encontrar a Romero mientras caminaba por las calles del barrio .

De acuerdo con la información policial, los efectivos realizaron recorridas y rastrillajes en inmediaciones de Montevideo y La Paz , donde lograron identificar y demorar a la mujer.

Romero quedó detenida y a disposición de la Justicia , mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió la agresión.

Fuente: TN