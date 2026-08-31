Una bolsa junto al puente y un crimen macabro: condenaron a 25 años a la mujer que mató y descuartizó a su pareja en Santa Fe

La Justicia condenó a Jésica Silvia Sosa a la pena de 25 años de prisión por el homicidio de Omar Alberto Pogliani , un hombre de 70 años con el que mantenía una relación . El caso fue uno de los más estremecedores ocurridos en el barrio Fomento 9 de Julio, en la ciudad de Santa Fe .

El crimen salió a la luz el domingo 3 de marzo de 2024 , cuando una vecina que paseaba a su perro por la Plaza Escalante advirtió algo extraño cerca del puente, en la zona de Martín Zapata y 9 de Julio. El animal se detuvo a olfatear una bolsa y, al moverla, quedaron expuestos restos que parecían humanos.

La mujer llamó al 911. La Policía acordonó el lugar y los investigadores confirmaron poco después que se trataba de partes del cuerpo de Omar Alberto Pogliani , un hombre de 70 años.

Dos años y medio después de aquel macabro hallazgo, la Justicia santafesina cerró el caso con una condena. La mujer reconoció su responsabilidad en un juicio abreviado y aceptó la pena acordada con la Fiscalía.

La investigación reconstruyó que el hecho ocurrió durante la madrugada del 29 de febrero, en una casa ubicada en 1 de Mayo al 4700.

Según la acusación, Sosa y Pogliani empezaron a discutir alrededor de la 1 de la madrugada. La pelea terminó con el ataque mortal contra el hombre, quien murió casi en el acto.

Los vecinos escucharon gritos y golpes provenientes de la casa. Incluso hubo una llamada al 911 que alertó sobre lo que estaba ocurriendo. Incluso, un patrullero se acercó al lugar pero como nadie respondió , los agentes se retiraron.

Sosa permaneció durante varios días en la casa junto al cuerpo. De acuerdo con la investigación, en ese período desmembró a Pogliani e intentó incinerar parte de sus restos en el patio.

Los investigadores incorporaron como indicios los testimonios de vecinos que habían percibido olor a quemado y que contaron que la mujer había pedido cajas de cartón con el argumento de utilizarlas para quemar basura.

Parte de los restos fue embolsada y trasladada hasta la Plaza Escalante. Allí quedaron abandonados los miembros inferiores del hombre , que fueron encontrados más de 72 horas después del asesinato.

El hallazgo de la bolsa permitió poner en marcha una investigación que rápidamente comenzó a reconstruir los últimos movimientos de Pogliani.

Los investigadores llegaron hasta la casa donde había ocurrido el crimen y centraron las sospechas en la mujer de la víctima.

Sosa, sin embargo, intentó instalar otra versión de los hechos. Durante la investigación sostuvo que un “trapito” la había obligado a trasladar una bolsa negra sin que ella supiera qué había en su interior.

También negó mantener una relación de pareja con Pogliani y afirmó que solamente le prestaba servicios como trabajadora sexual.

Pero la hipótesis no se pudo probar y la investigación avanzó hasta señalarla como responsable del homicidio.

Además, testigos declararon que dos días después del crimen vieron a Sosa salir de la casa junto a dos hombres que cargaban muebles en una camioneta. El vehículo se dirigió hacia la zona de Diagonal Cacique Andresito, entre Chaco y Misiones.

Uno de los puntos centrales del proceso fue la calificación legal del hecho.

En un principio, la causa había sido investigada como homicidio calificado por el vínculo . Sin embargo, durante el avance de la investigación esa calificación fue modificada y finalmente se estableció que correspondía encuadrar el caso como homicidio simple .

La Justicia consideró que no estaban dadas las condiciones para aplicar el agravante correspondiente a una relación de pareja.

En las últimas horas, en una audiencia realizada en los tribunales de Santa Fe, Sosa admitió su responsabilidad y aceptó una pena de 25 años de prisión , la máxima prevista para el homicidio simple.

El acuerdo fue firmado por el fiscal de Homicidios Andrés Marchi y la defensora pública Betina Dongo , y posteriormente fue avalado por el tribunal.

Los jueces Sergio Carraro, Pablo Busaniche y Silvina Luna consideraron que el acuerdo cumplía con los requisitos legales y dictaron la sentencia.

Así, la investigación que había comenzado con una bolsa abandonada junto a un puente y el olfato de un perro, cerró con la condena a Sosa como única autora del homicidio y descuartizamiento de Omar Pogliani.

Fuente: TN