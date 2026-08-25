VILLA GESELL: Incendio de gran magnitud afecta un acopio de cubiertas a la vera de la Ruta 11

ZONALES

Un incendio de gran magnitud se desató esta tarde en un acopio de cubiertas ubicado dentro del predio de reciclaje, a la altura del kilómetro 410 de la Ruta Provincial 11, en jurisdicción de Villa Gesell.





Por la magnitud del siniestro, se desplegó un importante operativo de emergencia para contener las llamas y evitar que el fuego se propague hacia otros sectores del predio.





En el lugar trabajan siete dotaciones de Bomberos Voluntarios, pertenecientes al cuartel central y al destacamento local. También se sumaron efectivos de Bomberos de Cariló, que colaboran con las tareas de extinción.





El operativo cuenta además con el apoyo de tres máquinas del Corralón Municipal, utilizadas para facilitar las tareas de los bomberos y permitir el acceso y movimiento en el sector afectado.





Como medida preventiva, una ambulancia del Hospital Municipal permanece en apresto ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desarrollo del operativo.





Hasta el momento no se informaron personas heridas como consecuencia del incendio. Las dotaciones continúan trabajando en el lugar para controlar el fuego y evitar su propagación.