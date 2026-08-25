Un poste de alumbrado cayó sobre un auto en la costa de Mar del Plata y deberán pagarle $3,2 millones

ZONALES





El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial) resolvió indemnizar con $3.295.000 a la propietaria de un Toyota Corolla que resultó dañado por la caída de una columna de alumbrado público en la costa de Mar del Plata.





El hecho ocurrió durante la madrugada del 21 de marzo de 2026, sobre la avenida Patricio Peralta Ramos, frente a la Base Naval, en sentido hacia Juan B. Justo. La estructura cayó sobre el vehículo y provocó importantes daños en su parte delantera.





Tras recibir el aviso a través de Defensa Civil, una cuadrilla del Emvial concurrió al lugar y constató el colapso de la columna. Para ese momento, el automóvil ya había sido retirado, aunque se incorporaron al expediente imágenes tomadas después del episodio y fotografías aportadas por la propietaria.





Los informes técnicos fueron determinantes para resolver el reclamo. El Departamento de Obras e Instalaciones Complementarias de Alumbrado Público describió el colapso de la estructura y señaló que los daños observados en el vehículo eran compatibles con un impacto producido desde arriba hacia abajo.





Entre los daños constatados se mencionaron abolladuras en el capot y el guardabarros delantero derecho, rotura de la óptica delantera derecha, paragolpes, faro auxiliar y distintos sectores del frente del vehículo.





Otro elemento considerado relevante fue que los técnicos no encontraron signos de una rotura de la sobrebase de la columna provocada por el impacto de otro vehículo, lo que respaldó la hipótesis de que los daños del Toyota Corolla habían sido ocasionados por la caída de la estructura.





El presupuesto fue considerado acorde a los daños





El Departamento de Taller del Emvial también analizó el vehículo y concluyó que era “altamente probable” que los daños denunciados hubieran sido provocados por la columna de alumbrado.





Además, el área técnica revisó el presupuesto presentado por la propietaria y determinó que los trabajos incluidos se correspondían con los daños observados. También consideró que los valores solicitados se encontraban dentro de los precios de mercado.





A partir de esos informes, la Asesoría Letrada del Emvial consideró que no existían objeciones legales para avanzar con la compensación, aunque aclaró que el pago debía limitarse a los trabajos de reparación respaldados por el expediente.





Finalmente, la Contaduría del organismo determinó que correspondía efectuar el pago de $3.295.000, destinado a cubrir repuestos, reparación de chapa y pintura del vehículo.





El expediente también estableció que no surgían elementos para atribuir responsabilidad disciplinaria a algún agente municipal, por lo que no se consideró necesario iniciar un sumario administrativo.





De esta manera, el Emvial deberá afrontar el pago de la reparación del Toyota Corolla luego de que los informes técnicos concluyeran que los daños eran compatibles con la caída de la columna de alumbrado.