Asesinó a su expareja porque se enteró que iba a salir con una amiga

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La Policía Civil de Minas Gerais concluyó que los celos y la decisión de la víctima de asistir a una fiesta con una amiga fueron el detonante del femicidio de Suelen Fernandes Prates, de 42 años, ocurrido en Montes Claros, Brasil.

Según la investigación, la mujer murió como consecuencia de una asfixia por estrangulamiento. El principal acusado es su expareja, Hélio Euclides Pereira Soares, de 51 años, quien posteriormente intentó suicidarse.

La delegada Francielle Drumond explicó que la relación entre ambos estaba marcada por los celos excesivos y la violencia psicológica. Según los testimonios recogidos por la Policía, el hombre ejercía un control permanente sobre la mujer, llegando a intentar impedirle realizar actividades habituales, utilizar determinadas prendas de vestir o concurrir a determinados lugares.

La pareja había terminado la relación en mayo, pero el hombre no habría aceptado la separación. De acuerdo con la investigación, comenzó a perseguir a la mujer tanto en su lugar de trabajo como en las inmediaciones de la vivienda de sus familiares.

El día del crimen, Hélio habría llamado a Suelen para que fuera hasta su vivienda. La mujer acudió confiando en el llamado de su expareja. Una vez allí, el hombre habría cerrado con llave el portón para impedir que pudiera salir y posteriormente la habría estrangulado utilizando sus propias manos.

La investigación determinó que el detonante inmediato habría sido que Hélio se enteró de que Suelen planeaba asistir a una fiesta con una amiga sin su compañía.

Después del crimen, el acusado habría enviado mensajes a familiares en los que les informó que había cometido el femicidio y que tenía intención de quitarse la vida. Luego se disparó en la mandíbula y fue trasladado de urgencia a un hospital.

Hélio permaneció internado en estado grave y bajo custodia policial. Con el paso de los días, su estado de salud mejoró y actualmente se encuentra consciente y estable, aunque continúa requiriendo atención médica.

La Policía Civil solicitó su prisión preventiva y el hombre permanece detenido en el hospital, con custodia policial. Debido a su estado de salud, todavía no pudo ser interrogado por los investigadores.

El informe de la autopsia confirmó que Suelen murió como consecuencia de una asfixia por estrangulamiento. La causa será elevada al Ministerio Público y Hélio será imputado por el delito de femicidio.