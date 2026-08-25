El juez Lijo le concedió a Manuel Adorni 15 días más para que justifique el aumento de su patrimonio

Este miércoles vence el plazo para que Manuel Adorni responda al requerimiento de justificación confeccionado por el fiscal Gerardo Pollicita, y que avaló el juez Ariel Lijo. La finalidad es que brinde explicaciones respecto a ítems concretos de su patrimonio que no encuentran sustento en sus declaraciones de bienes ante la Oficina Anticorrupción. Sin embargo, el ex funcionario pidió una prórroga de 15 días más, que el magistrado le otorgó.

Un incremento patrimonial del 119% . Números inconsistentes. Cifras sin sustento documental. Tenencia de dólares sin respaldo . Después de casi cinco meses de investigación, el patrimonio de Manuel Adorni tiene, para la Justicia federal, más interrogantes que certezas. Por ese motivo, la fiscalía firmó el requerimiento de justificación, una instancia previa al llamado a indagatoria, y que cuestiona en veinte puntos la fortuna del ex Jefe de Gabinete.

El dictamen fijaba el plazo de 15 días hábiles, tal como lo prevé el Código Procesal Penal, para que Adorni "justifique la procedencia del incremento patrimonial evidenciado a título personal y a través de su cónyuge, Bettina Julieta Angeletti, entre el 14 de diciembre de 2023 -fecha de ingreso a la función pública nacional- y el 27 de junio de 2026 -día de su renuncia al cargo-".

Desde el momento en el que el juez Lijo notificó a Adorni comenzó a regir el plazo de quince días, pero este lunes, cerca del vencimiento para entregar en Comodoro Py las explicaciones patrimoniales, el ex funcionario de Javier Milei pidió una prórroga por quince días más . Y este martes, el Lijo firmó la resolución a través de la cual concedió a Adorni 15 días más para responder los veinte puntos que resulta inconsistentes en su patrimonio , según la fiscalía.

La defensa del ex Jefe de Gabinete había solicitado suspender el plazo actual "hasta obtener las copias de los archivos de la extracción forense que fueron usados en el requerimiento de justificación y además prorrogar por 15 días desde el vencimiento". Con fecha 20 de agosto, "en resguardo de la garantía del derecho de defensa y su posibilidad de acceder a aquellos elementos que estén vinculados al objeto procesal", Lijo autorizó la copias de los archivos requeridos por la defensa.

Y si bien el magistrado rechazó el pedido de la defensa de suspender los plazos del trámite por no haber podido acceder a toda la documentación hasta hace cinco días, sí concedió la prórroga solicitada. Es decir, desde este miércoles- que vencía el primer plazo-, Adorni tiene otros quince días hábiles para responder sobre su patrimonio ante la justicia federal. De resultar insuficientes las explicaciones que brinde, lo próximo será el llamado a indagatoria.

Los incrementos, adquisiciones y desembolsos reconstruidos, confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar conformado por Adorni y su esposa, "no encuentran hasta el momento explicación suficiente", dijo la fiscalía en su dictamen.

El informe profundiza en los movimientos financieros de Adorni y Angeletti, pero con la convicción de que se trata de una patrimonio familiar.

Durante la sustanciación de la investigación -manifestó Pollicita- "pudo determinarse que, en el período apuntado, Manuel Adorni percibió treinta y cinco haberes derivados del ejercicio de su cargo a los que se añaden los correspondientes a ingresos comprobados de su cónyuge".

Frente a esos recursos, que ascienden en conjunto a 229.752.283,20 pesos, el grupo familiar afrontó gastos -por ejemplo seguros automotores, expensas, pagos de electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y tarjetas de crédito- por 272.820.832,20 pesos, por lo que la diferencia sin explicar es de 43.068.549 pesos

Otro de los puntos oscuros es la tenencia de dólares por parte del patrimonio, ya que “no encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados, empleadas, entre otros gastos del grupo familiar —viajes y alquileres— y otros gastos corrientes—, para la adquisición del lote 380 del Country Indio Cuá y su refacción integral; del departamento de Miró 550; y el mobiliario encargado para esos inmuebles, se pudo acreditar que la suma total desembolsada fue de 402.578,12 dólares ”.

La reconstrucción patrimonial se hizo para determinar si los ingresos lícitos comprobados durante el ejercicio de la función pública de Adorni alcanzan para explicar los bienes incorporados, las deudas canceladas y los gastos afrontados por el grupo familiar.

El Informe emplea la misma fórmula respecto de los haberes de Bettina Angeletti, de los que señala que “cobraron significatividad a partir del periodo 2024”.

Durante ese año la esposa de Adorni “emitió facturas sólo entre octubre y diciembre, concentradas en tres clientes, y aun así su facturación creció un 1.440,97% respecto del período anterior ”.

El detalle de los números indica que e n 2025 Bettina Angeletti, facturó 124.282.864 pesos a trece clientes, aunque el 81,95% se concentró en dos.

Entre los desembolsos extraordinarios se destacan la adquisición de un auto Jeep Compass en marzo de 2024, por 21.500 dólares, afrontada en su mayor parte en efectivo; la compra del lote 380 del Country Indio Cuá en noviembre de ese año, por 120.000; y la refacción integral de la vivienda allí emplazada.

Por esas obras se acreditaron pagos en dólares billete por USD 245.000. “Entre esos gastos, los numerosos viajes al exterior del grupo familiar durante el período investigado ilustran el nivel de los desembolsos, varios de ellos abonados —en todo o en parte— en dinero en efectivo y en moneda extranjera, conforme surge de la reconstrucción incorporada a la causa”, dijo Pollicita.

Para la fiscalía falta congruencia respecto al origen del dinero empleado para las mejoras en sus propiedades declaradas; las discrepancias entre la forma en que el requerido declara un inmueble y cómo lo declara su cónyuge; y los ingresos exentos, herencias y donaciones a los que atribuye capacidad explicativa respecto de una parte del incremento patrimonial.

También integra el objeto del requerimiento la modalidad mediante la cual se afrontaron diversos gastos. En particular, "deberá explicarse la intervención de personas del entorno en la adquisición de bienes o en la realización de pagos por cuenta del requerido, con posteriores reintegros en efectivo, así como el nivel de consumos con tarjetas".

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

Fuente: Clarín