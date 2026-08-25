El procurador general se opuso a que una de las causas contra la AFA se investigue en la justicia de Campana

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó este martes que una de las causas contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) continúe su investigación en la justicia nacional de instrucción y no pase al juzgado federal de Campana.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que Casal presentó su dictamen ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata de la causa que inició el empresario Guillermo Tofoni para que se investigue si en la AFA se cometió una administración fraudulenta en el manejo de sus millonarios fondos en el exterior.

Ahora serán los integrantes del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti , deberán resolver el destino de la causa. Es el primer expediente que la Corte tiene sobre la asociación. Pero No será el único. Le esperan otras cosas causas clave contra la AFA: su pretensión de mudar la sede a Pilar y dónde se investigará la mansión de esa misma localidad que se le atribuye al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino .

El primer expediente de la Corte es el de Tofoni, que denunció al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, a Toviggino y a la empresa TourProdEnter LLC, de Javier Faroni y su esposa Erica Gillette , por administración fraudulenta contra la entidad. Concretamente, que TourProdEnter LLC desvió los fondos de la AFA en el exterior a otros destinos, como empresas vinculadas con Toviggino.

La causa había quedado radicada en el juzgado de instrucción 11, a cargo de la jueza Paula Petazzi . Pero el juez federal de Campana, Adrián González Charvay , se la reclamó. El magistrado, a quien se vincula con la AFA, señaló que la causa por la mansión de Pilar que está a su cargo se relaciona con la denuncia de Tofoni y por lo tanto debían estar unificadas. Concretamente señaló que de la defraudación a la AFA podrían haber salido los fondos para comprar la mansión.

La jueza Petazzi aceptó el planteo y se la envió. Pero luego la Cámara del Crimen revocó ese fallo y ordenó que siga en la justicia de instrucción hasta que la Corte, adonde remitió la causa, resuelva la contienda. Antes de eso, el máximo tribunal le pidió opinión a Casal.

"La conexión entre ambos no basta para acordar la intervención de la justicia federal para conocer del primero del delito precedente cuando no corresponde por su materia o las personas, o su competencia específica", sostuvo el procurador, que agregó que "se debe separar el juzgamiento de los hechos de índole federal de aquellos de carácter común, cualquiera fuera la relación de conexidad que media entre sí".

Y concluyó para rechazar el planteo del juez de Campana: "no basta con acudir a expresiones como ´comunidad probatoria´, ´estrecha o íntima vinculación´, ´mismo contexto delictivo´ o ´riesgo de resoluciones contradictorias´ para colocar a un caso al margen de la regla de competencia claramente determinada para él".

Casal también opinó en otra controversia sobre las causas de la AFA. Es por una denuncia, también de Tofoni, por balances falsos que recayó en la justicia Penal Económico, pero que entendió que debía tramitar en el mismo expediente que el empresario inició por administración fraudulenta en la justicia nacional de instrucción. Pero la jueza Petazzi también lo rechazó y el caso llegó a la Corte.

Para el procurador general el caso debe estar en la justicia de instrucción porque las posibles irregularidades en los balances se vinculan con el manejo de los fondos de TourProdEnter LLC que ya tenía la jueza Petazzi y que inclusive tiene una competencia más amplia que el fuero Penal Económico.

Ahora será la Corte Suprema la que resuelva el futuro de las causas de la AFA.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín