Videos y fotos: así se vivió el Eclipse Lunar “Luna de Sangre” 2026 en Argentina

Entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de agosto tuvo lugar el último eclipse lunar del 2026 . El fenómeno astronómico denominado como “ Luna de Sangre ” pudo observarse desde diversos continentes a lo largo y ancho del planeta, mancomunando a cientos de personas ante un evento inolvidable.

El suceso espacial en el que la Luna fue adquiriendo progresivamente una tonalidad rojiza comenzó a hacerse visible de manera tenue a partir de las 22.23 (hora argentina). Diez minutos más tarde dio inicio la fase parcial, cuando la sombra de la Tierra avanzó sobre la superficie lunar.

Recién a la 1.11 de la madrugada se dio lo que todos esperaban: casi un 97% de la superficie lunar quedó cubierta por la umbra terrestre , dando lugar a que la Luna del Esturión adquiera esa particular tonalidad.

Sin contar la fase penumbral, una etapa previa y posterior en la que la Luna solo pierde ligeramente su brillo y que resulta difícil de percibir a simple vista, el fenómeno completo tuvo una duración de 3 horas y 18 minutos . Aún así, si se considera esa fase, el evento se extendió por 5 horas y 38 minutos , concluyendo por completo a las 4.01 (hora argentina).

Aún así, a esas alturas de la madrugada, la precisión de los relojes ya decía poco. Lo esencial había ocurrido en otro registro, más íntimo y perdurable. El de un carrete de imágenes que, durante esas horas, quedó grabada en la retina de millones de personas .

Fuente: La Nación