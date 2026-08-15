Video: una joven corrió a besar a su novio cuando la policía lo llevaba preso por tráfico de drogas

Una investigación por venta de drogas terminó con un hombre de 30 años detenido en el partido bonaerense de Ensenada . Cuando los policías se lo llevaban, tuvo lugar una escena insólita: su pareja corrió hasta el patrullero para despedirlo con un beso .

Las imágenes, que fueron grabadas por las cámaras de seguridad de la zona, muestran cómo el sospechoso fue arrestado y era trasladado escoltado por los agentes cuando la joven apareció corriendo.

En cuestión de segundos, se acercó a su novio, lo besó y se despidió antes de que lo subieran al patrullero.

La particular escena ocurrió durante un operativo realizado en Ensenada, donde los investigadores habían seguido durante varios días los movimientos del acusado por una presunta venta de drogas al menudeo .

Los operados del centro de monitoreo realizaron un seguimiento en tiempo real de la actividad del sospechoso en una zona céntrica de la ciudad, según consignó El Día .

Las cámaras habrían permitido detectar distintos encuentros compatibles con la modalidad conocida como “ pasamanos ”, en los que presuntamente realizaban entregas de estupefacientes.

A partir de esas imágenes, los investigadores dieron intervención a la UFIJ N° 18 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo del fiscal Hugo Tesón. Luego, el Juzgado de Garantías N° 1, a cargo del juez Guillermo Atencio, autorizó un allanamiento.

El procedimiento terminó con la detención de Gino Miguel Farías , de 30 años. Los agentes también secuestraron 23 gramos de cocaína distribuidos en 17 envoltorios y ocho gramos de marihuana, que estaban dentro de una lata.

También encontraron un celular y recortes de nylon, elementos que fueron incorporados a la investigación.

En paralelo, los investigadores también habrían registrado la llegada de distintas personas que presuntamente acudían al lugar para comprar droga, por lo que ahora buscan determinar todas las circunstancias vinculadas con la posible comercialización.

Fuente: TN