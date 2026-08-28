Video: motochorros asaltaron a dos mujeres y les robaron el auto en Mar del Plata

Dos motochorros asaltaron este jueves alrededor de las 16 a dos mujeres en la esquina de Victoriano Montes y 9 de Julio, en el barrio Sarmiento de Mar del Plata , y escaparon con su Toyota Yaris.

El ataque ocurrió mientras circulaban vehículos por la zona y un comercio bajaba la persiana. Toda la secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad.

Una de las víctimas se encontraba dentro del vehículo, mientras que la otra estaba a punto de subir para retirarse del lugar. En ese momento, uno de los delincuentes la interceptó, la amenazó y le exigió que entregara la llave .

Luego, el asaltante le pasó la llave a su cómplice, que hasta entonces conducía la moto, y ambos intercambiaron posiciones.

El ladrón que llevaba una campera roja bajó del rodado, obligó a la mujer que estaba dentro del Toyota Yaris a descender y se subió al auto.

Pese al movimiento registrado en la zona, los delincuentes concretaron el robo en pocos segundos . Uno escapó con el vehículo en dirección a Juncal, mientras que el otro huyó en la moto por 25 de Mayo.

Además del Toyota Yaris, los ladrones se llevaron una cartera, tarjetas de crédito y débito, y un iPhone 15 que pertenecían a las víctimas.

Hasta el momento, no se informó si los delincuentes fueron identificados ni si el vehículo pudo ser recuperado . Tampoco trascendió si las mujeres sufrieron lesiones durante el asalto.

Fuente: TN