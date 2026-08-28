Un policía de la Ciudad mató a un ladrón que intentó robarle cuando esperaba el colectivo en Lomas del Mirador

Un policía de la Ciudad mató a un ladrón que intentó robarle cuando se dirigía a tomar el colectivo para ir a trabajar.

El hecho ocurrió este miércoles por la noche en Lomas del Mirador , en el partido bonaerense de La Matanza. Todo ocurrió en la zona de Formosa y Perú, donde el efectivo fue abordado por dos delincuentes que circulaban en una moto.

Según informaron fuentes policiales a TN , uno de ellos lo apuntó con un arma de fuego y le exigió que entregara sus objetos de valor.

En ese momento, el policía se identificó como integrante de la fuerza . Sin embargo, el ladrón continuó amenazándolo con el arma.

Ante esa situación, el efectivo disparó una vez contra la moto en la que estaban los delincuentes. El conductor resultó herido y murió en el lugar .

Por su parte, el acompañante escapó sin llegar a robarle ninguna pertenencia al policía, que resultó ileso.

El efectivo involucrado pertenece a la Policía de la Ciudad y estaba por comenzar su jornada laboral en la Comisaría Vecinal 9B, en el barrio de Liniers, cuando ocurrió el intento de robo.

La investigación quedó a cargo de las autoridades judiciales correspondientes, mientras buscan identificar y detener al delincuente que logró escapar.

Fuente: TN