Un hombre sufrió un ACV, estuvo en coma por un año y le robaron más de 30 propiedades: su familia pide justicia

Luis Vázquez sufrió un ACV en 2016 y permaneció internado hasta agosto de 2017, cuando murió a la edad de 80 años. Según denunciaron sus familiares, durante ese tiempo su empleado y apoderado de confianza habría llevado adelante una maniobra para quedarse con gran parte de su patrimonio: 34 propiedades fueron transferidas mientras el hombre estaba en coma .

Casi diez años después, los herederos mantienen una batalla judicial para recuperar los bienes y reclaman que se investigue una presunta asociación ilícita detrás de las operaciones.

Según explicó el abogado de la familia, Juan Caimi, el apoderado de Vázquez, Maximiliano Teta , habría realizado una sucesión de escrituras a un ritmo inusual. “Hacía hasta cuatro escrituras por día”, aseguró el letrado en diálogo con Telenoche .

Las 34 operaciones se habrían concretado ante el mismo escribano y, según la denuncia, muchas de las propiedades fueron transferidas a familiares del supuesto comprador: su pareja, hermana, cuñados, padre e hijo, entre otros.

Además, la familia cuestionó el valor declarado en las escrituras. De acuerdo con Caimi, los inmuebles fueron vendidos por cifras que, en promedio, representaban menos del 5% de su valor real .

Los bienes están ubicados principalmente en la zona de Ezeiza e incluyen locales comerciales de alto valor. Entre ellos hay un supermercado, una estación de servicio, un lubricentro y una heladería de una reconocida cadena. Algunas propiedades continúan alquiladas y otras, según los herederos, habrían sido posteriormente vendidas a terceros.

Una tasación realizada por una inmobiliaria de la zona estimó el valor de los 34 inmuebles en unos 14 millones de dólares .

Ante el avance de la causa, la Justicia dispuso meses atrás una medida para impedir que las propiedades puedan ser vendidas o modificadas mientras continúe el proceso.

La investigación también incorporó una denuncia por presuntas irregularidades durante un allanamiento a la escribanía donde se realizaron las operaciones.

Caimi aseguró que, el día del procedimiento, los testigos fueron convocados primero a un punto de encuentro en Monte Grande, a unos 25 minutos del lugar que finalmente debía ser allanado.

Según su relato, mientras esperaba en las inmediaciones de la escribanía, observó la llegada de un móvil policial y a personas que salían del lugar con documentación y otros elementos antes del horario previsto para el procedimiento.

El abogado filmó la situación y denunció que, cuando finalmente llegó la comitiva judicial, la documentación que consideraban relevante ya no estaba. “ Vaciaron la escribanía antes de que llegara la policía ”, sostuvo.

Los herederos de Vázquez reclaman ahora que avance la investigación y que se determine quiénes participaron de las transferencias. Además, pidieron que se convoque a declarar a los involucrados y que se investigue una posible asociación ilícita.

“ Lo único que espero es que la Justicia empiece a ser justa y que no se siga pasando el tiempo”, expresó uno de los sobrinos de Vázquez.

La disputa judicial busca establecer qué ocurrió con las propiedades y quiénes fueron los responsables de las operaciones realizadas mientras el dueño original permanecía internado.

Fuente: TN