Federico Zicarelli, argentino en Suiza: “Por trabajar en un hotel gano 4.553 francos por mes”

Trabajar en Suiza es una de las alternativas que despierta interés entre los argentinos que buscan emigrar y acceder a salarios más altos. En ese contexto, Federico Zicarelli , un argentino que vive en el país europeo desde hace más de un año, mostró cuánto cobraba durante sus primeros meses trabajando en un hotel y detalló cuánto dinero le quedaba después de los descuentos.

“ Por trabajar en un hotel gano 4553,20 francos por mes ”, contó Federico en uno de sus videos publicados en YouTube. Sin embargo, aclaró que ese monto correspondía a su salario bruto y que incluía distintos conceptos adicionales, por lo que el dinero que finalmente recibía era considerablemente menor.

Su salario base era de aproximadamente 4000 francos suizos brutos . A ese monto se sumaban otros conceptos: unos 220 francos correspondientes a la comida y 333,20 francos del salario extra anual , que en su caso se distribuía durante los distintos meses del año.

De esta manera, su remuneración bruta mensual alcanzaba los 4553,20 francos suizos .

El argentino también mostró su recibo de sueldo y explicó los principales descuentos que tenía todos los meses.

Entre ellos se encontraban los aportes para la jubilación del primer pilar, el seguro por invalidez y otros aportes sociales , lo que daba un descuento de 241,30 francos .

También aportaba unos 50,10 francos al seguro de desempleo , mientras que el seguro por enfermedad representaba aproximadamente 34,70 francos .

A esto se sumaban unos 63,25 francos por el seguro de accidentes y aproximadamente 168,65 francos correspondientes al segundo pilar de jubilación .

Uno de los descuentos más importantes era el impuesto a la renta aplicado a los trabajadores extranjeros que no cuentan con permiso C. Federico explicó que en su caso representaba unos 472,60 francos , equivalentes en ese momento a una tasa del 10,38% .

Una vez aplicados los impuestos, aportes y el costo del alojamiento, Federico contó que en aquel momento le quedaban aproximadamente 2900 francos suizos netos .

“ Techo y comida ya estaba cubierto ”, explicó al repasar su situación durante los primeros meses en el país.

A partir de ese monto todavía debía afrontar otros gastos personales, como el seguro médico obligatorio, el teléfono, algunas comidas fuera del trabajo y otros consumos.

Según sus cálculos, después de cubrir esos gastos podía llegar a conservar alrededor de 2000 francos por mes , aunque aclaró que en su caso incluso podía ahorrar más porque gastaba poco y se encontraba viviendo solo.

Fuente: TN