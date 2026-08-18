Vestidos como Gandalf, un grupo de manifestantes protestó contra Peter Thiel en Palermo

Un grupo de manifestantes vestidos de Gandalf , personaje clave de la saga El señor de los anillos , se concentró en Palermo Chico , zona donde reside el multimillonario Peter Thiel , para expresarse en contra del desembarco del empresario en la Argentina , tras su reciente inversión de 76 millones de dólares en Vista Energy.

La imagen de un gran grupo de magos con barba, saco y sombrero saltando al ritmo "el que no salta es dueño de Palantir y en la Argentina no va a poder vivir" llamó la atención de varios transeúntes que paseaban este lunes feriado por la tarde por Palermo y decidieron compartir sus videos en redes sociales.

Además, los magos portaban una bandera en un lienzo blanco, con letras negras, que rezaba " you shall not pass , la c... de tu madre". La frase en inglés, que significa "no pasarás", es una de las expresiones más conocidas de Gandalf y que se volvió un ícono tras la versión cinematográfica de la trilogía que realizó Peter Jackson.

El personaje de El señor de los anillos fue elegido para la protesta debido al gran fanatismo que Thiel profesa por los libros y sus correspondientes filmes . Tanto es así que el magnate nombró a su principal empresa Palantir, en referencia a las piedras videntes que sirven para ver acontecimientos o lugares distantes en la saga.

En esa línea, otras de las canciones entonadas durante la protesta dejaron ver una vez más el gran ingenio argentinos: "Vos tenés palantires/ Para el ver el futuro/ Mirate en el espejo/ Vas a ver un bol...".

Palantir Technologies, en el plano real, es una empresa estadounidense de inteligencia y vigilancia de datos , fundada en 2003 por Thiel y Alex Karp, motivada en gran parte por los atentados del 11 de septiembre a las Torres Gemelas.

Con una fuerte presencia entre los gobiernos más poderosos del mundo , Palantir está valorada en más de 20 mil millones de dólares y tiene entre sus clientes al Ejército de Estados Unidos, la CIA, el FBI, y los departamentos de policía de Los Ángeles, Chicago y Nueva Orleans.

En el último tiempo, la expansión de la compañía ha despertado algunas denuncias vinculadas a cuestiones éticas sobre la super vigilancia. En esa línea, otro de los temas abordados por los manifestantes en sus expresiones este fin de semana hicieron referencias a los países que han contratado los servicios de Palantir para usarlos en materia de Defensa, como es el caso de Israel.

Las referencias a El señor de los anillos no se reducen solamente a Thiel, que ha aprovechado la ficción para nombrar otras compañías, como Valar Ventures LP, Mithril Capital Management LLC, entre otras. Dirigentes de derecha como el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, también usan referencias de los libros de J. R. R. Tolkien.

Y recientemente, el Papa León XIV, durante su primera encíclica Magnifica Humanitas, donde habló sobre inteligencia artificial y la tecnología, publicada en mayo de 2026, citó a Gandalf.

“No nos corresponde dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que esté en nuestras manos para el bienestar de los años que nos ha tocado vivir, erradicando el mal de los campos que conocemos…”, dijo el sumo pontífice.

Peter Thiel nació en Alemania y se crió en Estados Unidos. Se convirtió en una de las figuras más influyentes pero también controvertidas de Silicon Valley . Cofundó PayPal, fue el primer gran inversor de Facebook y construyó una carrera como inversor de capital de riesgo vía Founders Fund, desde donde impulsó compañías como SpaceX y Stripe.

Luego, se involucró en el debate público sobre la representación de los comunes en el poder. Para Thiel, la actuación y la representación de los actores protagonistas de la política será cada vez más a través de las redes sociales. Y tiene un plan: invertir fuerte en energía y almacenamiento de datos.

Thiel se encuentra en Argentina hace varios meses y desde su llegada aumentó significativamente sus inversiones en el país. En el segundo trimestre compró acciones de Vista, la empresa que conduce Miguel Galuccio, por US$ 76 millones. Así, de tener cero inversiones en acciones argentinas que cotizan en Nueva York, pasó a que los ADR de la petrolera que opera en Vaca Muerta representen el segundo puesto de su cartera de US$ 418,7 millones.

Se reunió con Javier Milei el 23 de abril en la Casa Rosada. El magnate expresó varias veces que las ideas del presidente argentino tienen relevancia global. También se vio con funcionarios, economistas y opositores como Juan Grabois.

Su influencia busca tener impacto político. Ha sido identificado como un aliado del espacio político vinculado a Donald Trump en Estados Unidos como también lo es Elon Musk. Ha intervenido en debates públicos sobre el futuro de la tecnología, la inteligencia artificial y la concentración de poder. Uno de los elementos centrales para entender su relevancia es la idea de los datos como infraestructura de poder. En el modelo de Thiel la información es un recurso que organiza decisiones estratégicas en tiempo real. Desde Silicon Valley a Vaca Muerta.

Fuente: Clarín