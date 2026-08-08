Una pericia clave complicó la situación judicial de la joven acusada de matar a su novio en Chaco

La situación judicial de Victoria Luz Cantero , la joven de 25 años acusada de matar a su novio en Resistencia, en Chaco, se complicó en las últimas horas a partir de los resultados de una pericia psiquiátrica realizada por el Instituto Médico Forense (IMF) del Superior Tribunal de Justicia del Chaco.

El informe determinó que la imputada por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia no presenta alteraciones en sus funciones mentales y que “ comprende la criminalidad de sus actos y es capaz de dirigir sus acciones ”.

La evaluación se realizó el miércoles en la sede del Instituto Forense, a pedido del Equipo Fiscal N°2 que interviene en la investigación. El examen además contempló distintos aspectos de la salud mental de Cantero, como la memoria, la atención, la orientación, la afectividad, la voluntad y el juicio, entre otros.

De esta manera, la pericia determinó que la joven de 25 años es imputable , por lo que el resultado será incorporado al expediente.

El viernes también se reveló el informe preliminar de la autopsia al cuerpo de Álvarez Guardia . Los forenses determinaron que la víctima recibió dos puñaladas en la base del cuello y otras dos en la clavícula derecha, además de múltiples heridas punzocortantes en distintas partes del cuerpo.

En total, los peritos constataron al menos seis lesiones compatibles con un ataque de extrema violencia.

Los expertos concluyeron que la herida letal fue una de las que fueron provocadas en el cuello . De esta manera, quedó descartada la primera hipótesis que señalaba que el golpe mortal había sido en el pecho.

El crimen ocurrió el 2 de agosto en el barrio 100 Viviendas CGT, de Resistencia. Desde ese día, Cantero permanece detenida, se negó a declarar ante la Justicia y fue imputada por homicidio agravado por el vínculo , un delito que contempla la pena de prisión perpetua.

La causa está a cargo de los fiscales Juan Martín Bogado y Ana González de Pacce. Ambos tienen plazo hasta el 18 de agosto para dictar la prisión preventiva de Cantero.

Fuente: TN