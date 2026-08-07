Una isla busca voluntarios para cuidar caballos y perros rescatados: ofrece alojamiento gratis en un entorno paradisíaco

Las Islas Galápagos , uno de los destinos naturales más reconocidos y llamativos del mundo, ofrecen alojamiento gratis para aquellas personas que quieran ayudar en el cuidado de caballos y perros rescatados .

El programa fue impulsado por Galápagos Horse Friends , una fundación que funciona en Santa Rosa, en la isla Santa Cruz , Ecuador. Esta iniciativa existe desde 2015 y trabaja con caballos que fueron abandonados y maltratados. Fue reconocida en 2024 como una organización sin fines de lucro por las autoridades ecuatorianas.

La convocatoria fue publicada por Volunteer Latin America y explica que el programa recibe tanto a personas con experiencia previa tratando con caballos como a amantes de los animales dispuestos a colaborar con los 15 caballos y 12 perros rescatados que viven en el lugar.

Las habilidades más buscadas son el cuidado y recorte de cascos de caballos . Sin embargo, también se necesita colaboración en las distintas tareas de mantenimiento del predio , como el arreglo de los cercos que delimitan el movimiento de los animales.

De acuerdo con la organización, el objetivo es brindarles a los caballos una vida segura y digna , mientras busca contribuir a la protección del frágil ecosistema de Galápagos. Además, la fundación también colabora con la educación, la conservación y la participación de la comunidad de la isla.

Quienes acepten la propuesta contarán con uno de los principales atractivos del programa: recibirán alojamiento gratis en el predio de la fundación . La casa cuenta con dos habitaciones grandes, dos baños y una cocina.

Esta convocatoria está disponible durante todo el año, aunque aquellos que quieran participar tienen que comprometerse a realizar una estadía de, como mínimo, un mes en el predio . Además, solo pueden acceder personas mayores de 21 años .

Más allá del cuidado de los animales, durante el tiempo libre los voluntarios pueden aprovechar la ubicación paradisíaca para visitar playas, hacer snorkel o buceo y observar tortugas gigantes , entre otras actividades llamativas del lugar.

Así, la propuesta combina el cuidado de animales rescatados con la posibilidad de permanecer múltiples semanas en uno de los destinos naturales más famosos y atractivos del mundo , sin la necesidad de gastar plata en el alojamiento.

Fuente: TN