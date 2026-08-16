Una argentina fue detenida en un aeropuerto con un kilo de cocaína: cómo fue la ruta de la droga

La policía de Japón d etuvo a una argentina que intentaba pasar por el aeropuerto de Haneda, en Tokio, con más de un kilo de cocaína dentro de su cuerpo . Al llegar a la terminar aérea nipona, la mujer despertó las sospechas de oficiales de la aduana, que la derivaron a un hospital en donde un estudio con rayos x descubrió el cargamento que llevaba en su estómago .

Según indicaron medios locales, la mujer que fue identificada como Rosa Micaela Quipildor , de 30 años, habría llegado a la capital japonesa el pasado 10 de agosto proveniente del aeropuerto de Heathrow, en Londres.

La maniobra de la mujer se descubrió en el área de inspección de equipaje, cuando un agente de aduanas sospechó de ella y decidió interrogarla. Durante la conversación, Quipildor admitió que transportaba droga y sostuvo que se le habían prometido 7.000 euros a cambio de ingresarla al país .

“Una mujer que conocí en un festival en Argentina me propuso un plan para ganar dinero mediante el contrabando y me presentó a un hombre", habría sostenido la mujer durante la conversación.

Según indicó la argentina, los paquetes que transportaba l os había recibido en Brasil , en donde ingirió las cápsulas antes de emprender el viaje.

Tras la confesión, las autoridades japonesas derivaron a la mujer argentina a un hospital, en donde un control radiológico descubrió que llevaba 101 cápsulas de cocaína con un doble envoltorio hecho de plástico y un material negro similar al caucho dentro de su cuerpo. Según las autoridades, el valor estimado de la droga que llevaba la argentina puede llegar a a 24,24 millones de yenes en el mercado negro, lo que equivale a más de 150 mil dólares .

En el caso tomó intervención el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio, que investiga la posible actuación de una organización internacional de contrabando con sede en Sudamérica.

Las autoridades advirtieron que la propagación de la cocaína es un problema grave en Japón, lo que ha llevado a un fuerte aumento en el número de arrestos entre jóvenes menores de 29 años desde enero hasta finales del mes pasado.

Según indicó Japan Today , sólo en 2026, el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio detuvo a una cifra récord de 415 personas por delitos relacionados con la cocaína.

Fuente: Clarín