El drama de los choferes que llevan 34 días varados al costado de la ruta y esperan la apertura del paso Cristo Redentor

El principal cruce del transporte de cargas desde Argentina hacia el Pacífico cumple el récord de 34 días cerrado . Hay cerca de 3.500 camiones que aguardan en Mendoza que cese el temporal y se resuelvan las dificultades de Argentina y Chile para habilitar el túnel internacional Cristo Redentor y Paso Los Libertadores en plena cordillera andina.

El fin de semana continuó nevando, aunque ha sido una tormenta moderada en comparación con el temporal que comenzó el 14 de julio cuando quedó cerrado el paso internacional. Desde entonces no ha vuelta a habilitarse el cruce fronterizo, que tiene un tránsito aproximado de 360.000 camiones al año.

El sábado por la tarde, fue habilitado el tránsito hasta la base del Parque Aconcagua, para permitir que accedan a los parques de nieve los turistas que viajaron por el fin de semana largo.

El Ministerio de Seguridad de Mendoza pidió a los conductores circular con extrema precaución en los sectores habilitados debido a las condiciones meteorológicas. En particular, advirtieron por voladuras de nieve sobre la calzada y la probable formación de hielo en sectores de sombra.

Durante todo el fin de semana, los vehículos que transiten la ruta de alta cordillera mendocina están obligados a llevar cadenas en el baúl , para colocar en los neumáticos en caso de que haya nieve y hielo sobre la calzada.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta naranja por nevadas en cordillera . Las condiciones climáticas adversas se mantendrían hasta el lunes, por lo que se recomienda consultar el estado de la ruta antes de emprender cualquier viaje hacia la alta montaña.

De los cerca de 3.500 camiones que permanecen varados en distintos puntos de Mendoza, hay unos 650 conductores que han tenido que ser asistidos por el gobierno provincial mientras esperan poder atravesar la Cordillera.

La mayoría de choferes han dejado estacionados sus camiones en paradores y playas de estaciones de servicios , para retornar a sus casas y volver en cuanto se anuncie la habilitación del túnel internacional y del camino de los Caracoles, del lado chileno.

Sin embargo, aquellos conductores que no residen en Mendoza o provincias vecinas, han permanecido durante un mes en condiciones precarias.

El chofer peruano Ronald Caballero, vive y trabaja en Chile, lleva 33 días esperando la apertura del paso Cristo Redentor. Está junto a su camión en el estacionamiento de una estación de servicios YPF, del municipio de San Martín, sobre la ruta nacional 7, a 40 kilómetros de la capital mendocina.

"Pasamos frío en el camión porque no es suficiente la calefacción . Tenemos que abrigarnos más y no queda otra que esperar", confiesa Caballero a Clarín , mientras prepara su almuerzo.

Los choferes permanecen junto a la custodia de sus cargas. "Llevo 25 días aguardando en Mendoza con un cargamento de carne con destino a Chile. Estamos sobreviviendo con lo que tenemos, compartimos la comida con los compañeros, las cosas están muy caras y no sabemos cuántos días más tendremos que esperar ", contó el paraguayo Antonio Centurión, que permanece junto a su camión frigorífico

Desde Tarija, Bolivia, viajó Marcelo Monzón , quien lleva diez días en el parador de la ruta 7, y comentó: "Cuando salimos, sabíamos que tendríamos que esperar la apertura del túnel. Por suerte, contamos con los baños de la estación de YPF para higienizarnos. No queda otra que esperar".

Otro conductor, Wanderson, proveniente de Brasil, llegó al parador el 24 de julio, cumple tres semanas aguardando la apertura del cruce a Chile. "Estamos un poco estresados por que se promete abrir pero después no ocurre . El camión es nuestra casa. Aquí preparamos nuestra comida y dormimos. Solo queda esperar y pedirle a Dios salud y que abra el paso para poder llevar la carga y volver a casa".

Los propietarios de camiones y las empresas exportadoras se quejan de las demoras y la p asividad de las autoridades a ambos lados de la cordillera para disponer el despeje de la ruta.

Desde la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) reconocen que las condiciones meteorológicas son determinantes, pero reclaman más maquinaria y recursos para acelerar el despeje cuando aparecen ventanas de buen tiempo.

El gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo, quien está participando de las reuniones binacionales, dijo que la solución sería que Argentina y Chile "hagan una licitación conjunta internacional” para otorgar a un privado el despeje de la ruta. Y adelantó que en el próximo Comité de Frontera, previsto para octubre, va a proponerle a ambos gobiernos nacionales concesionar a un privado la limpieza del cruce internacional.

Fuente: Clarín