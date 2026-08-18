Un terremoto volvió a sacudir Granada, sur de España: fue de 4,7

MADRID.- Un nuevo sismo sacudió este martes Granada y su área metropolitana, en la región de Andalucía , sur de España. El fenómeno provocó alarma entre habitantes y turistas, aunque hasta el momento no se reportan muertos.

El Instituto Geográfico Nacional de España (IGN) corrigió posteriormente de 4,6 a 4,7 la magnitud del sismo, registrado a las 10.37 hora local. También situó el epicentro en Gójar , una localidad cercana a Alhendín, a una profundidad muy superficial. El movimiento telúrico fue percibido con especial intensidad en Granada y su provincia, así como en zonas de Almería, Jaén y Málaga .

Posteriormente se registraron varias réplicas, entre ellas una de magnitud 4,2 a las 11.34, con epicentro en Alhendín , según datos difundidos por las autoridades locales. Se trata del movimiento más fuerte de la actual secuencia sísmica que afecta a la zona desde el viernes 14 de agosto. Las réplicas de distinta intensidad se registraron en las localidades de Alhendín (2,7), Las Gabias (2,6), Churriana de la Vega (4,0) y Gójar (2,9).

La Junta de Andalucía informó de tres personas heridas leves, aunque una de ellas, menor de edad, fue trasladada a un hospital, según publicó El País .

#terremoto 18/08/2026 08:37:45UTC NW GÓJAR_GR mag=4.7 prof=0km cálculo revisado https://t.co/ZaofgI1QkY

Videos publicados en las redes sociales mostraban escombros esparcidos por las calles y algunos daños en vehículos en la ciudad turística.

“Se cayó todo, fue espantoso” , escribió en X Cristina Ruiz López, una trabajadora de un laboratorio que se encontraba en un supermercado de Granada cuando se produjo el terremoto.

Los servicios de emergencia de Andalucía recibieron alrededor de 50 llamadas por reportes de grietas, y desprendimientos de cornisas y revestimientos de edificios .

Como medida preventiva, las autoridades de la provincia de Granada ordenaron el cierre al público de edificios administrativos y museos, incluido el complejo monumental de la Alhambra, uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. “La dirección del patronato evalúa las condiciones de seguridad y decidirá sobre el cierre o una posible reapertura” del monumento inscrito en el Patrimonio Mundial de la Unesco, explicó en X el patronato del popular conjunto.

También fue cerrada la Ciudad del Deporte, mientras los centros de atención permanecieron operativos. El subte de Granada redujo preventivamente la velocidad de sus trenes a 30 kilómetros por hora, mientras la Policía local pidió a la población mantener la calma y alejarse de los edificios.

La alerta sísmica de Google se activó en numerosos teléfonos y los servicios de emergencia del 112 informaron a la población a través de las redes sociales.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, pidió a la población actuar con “máxima prudencia” y seguir las recomendaciones de las autoridades.

De nuevo un terremoto sacude Granada. Máxima PRUDENCIA. Los expertos señalan que es posible que los movimientos sísmicos y las réplicas continúen en la zona, y es importante conocer cómo debemos actuar en estas situaciones. Sigamos los consejos y mantengamos la serenidad, por… https://t.co/pSnR7WbKmN

Advirtió además que, según los expertos, podrían continuar los movimientos sísmicos y las réplicas en la zona. Las autoridades andaluzas mantienen activada desde el 15 de agosto la fase de emergencia por riesgo sísmico.

El nuevo terremoto se produjo cuatro días después de otro de magnitud 4,8 registrado el 15 de agosto, que causó daños materiales en algunos edificios de Granada, pero no dejó víctimas.

Granada se consolida como una de las provincias de España con más riesgo sísmico , provocando un estado de constante alerta en su población.

Fuente: La Nación