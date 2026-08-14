Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió la costa de Indonesia y disparó una alerta por tsunami

YAKARTA.- Un terremoto de magnitud 7.7 sacudió la costa de la isla de Flores, al este Indonesia . Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Aunque las autoridades aún no dieron precisiones sobre víctimas fatales, sí se registraron daños materiales. Además, se suscitaron diferentes réplicas de hasta 6,3 y se disparó una alerta por tsunami.

El epicentro del movimiento tectónico se ubicó 68 kilómetros al norte de la ciudad de Ende.

Por otra parte, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG, por sus siglas en inglés) emitió un alerta de tsunami y advirtió sobre la posibilidad de que el terremoto genere olas de 0,94 m en la costa de Ende.

Sobre las réplicas, el USGS identificó tres . Las mismas de magnitud 56, 6,1 y 5,5 respectivamente. A partir de las últimas estadísticas nacionales, se estima que en torno a 2 millones de personas viven en la isla de Flores . Solo en Ende, su capital, la cifra asciende a 90.000 habitantes.

Luego del movimiento tectónico, desde la BMKG se aconsejó a los residentes de las costas afectadas que se trasladaran a zonas más altas, mientras las autoridades monitorean de cerca los mareógrafos costeros para detectar cualquier cambio .

Indonesia es un archipiélago de más de 17.000 islas propenso a los terremotos y a la actividad volcánica debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego, un arco de volcanes y fallas tectónicas en la cuenca del Pacífico.

Este lunes, un fuerte sismo sacudió una amplia región de Colombia , abarcando los distritos de Pereira, Manizales, Buenaventura y Cali , donde los ciudadanos debieron abandonar sus viviendas tras oír las alarmas por la mañana.

Las autoridades locales confirmaron la muerte de al menos 240 personas , cientos de heridos de gravedad y una cifra significativa de personas que se encuentran entre los escombros. Asimismo, advirtieron sobre el derrumbe de más de 165 edificios y daños significativos en las zonas afectadas.

El temblor se produjo alrededor de las 7.40 de la mañana y sorprendió a los habitantes de Bogotá al inicio de la jornada laboral y académica. En distintos sectores de la capital, residentes reportaron haber percibido con fuerza el movimiento, especialmente en edificios de varios pisos. Inicialmente, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) alertó por una magnitud de 6,7 y una profundidad de 96 kilómetros.

Sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), afirmó que el sismo fue de 7,4, lo que luego fue confirmado por el propio el organismo colombiano.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella , viajó a la zona afectada y dio un discurso público tras el sismo, luego de una reunión del Comando Unificado de Emergencias, donde confirmó la cifra de fallecidos, las viviendas afectadas e indicó que 18 centros de salud resultaron afectados. En un nuevo parte oficial, el oficialismo reportó más de 1300 heridos, 2000 desaparecidos y declaró una emergencia nacional en todo el territorio .

Fuente: La Nación