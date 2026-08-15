Un sismo de magnitud 5,2 golpeó el sur de España y provocó destrozos en Granada

GRANADA.- Un sismo de magnitud 5,2 sacudió el sur de España a la 1.04 de la madrugada (hora local) de este sábado, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). Se trató de un temblor moderado con epicentro un kilómetro al suroeste de Otura , en las proximidades de la ciudad de Granada , y a una profundidad de 10 kilómetros.

A partir del movimiento tectónico, varios habitantes de Granada registraron las consecuencias del temblor: en las imágenes que se viralizaron en redes sociales se pueden ver autos destrozados por el derrumbamiento de la mampostería de diferentes hogares . Además, en otro de los videos muestran cómo la señalización de la vía pública se movía.

De momento, el sismo provocó desprendimientos, caída de elementos de fachadas y tejados, y daños en diferentes puntos del área metropolitana de Granada como Armilla, donde se registraron diversos daños materiales, informó el medio español El Mundo .

Según los expertos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), en términos relativos se trató de un movimiento de tierra significativo que, por su intensidad, se sintió en localidades como Las Gabias y Churriana de la Vega . Además, sus efectos llegaron, en mayor o menor medida, a regiones cercanas como Málaga, Motril o Almuñécar.

Desde el Ayuntamiento de Granada confirmaron que no hubo víctimas fatales ni heridos de gravedad; indicaron que los daños fueron en fachadas y no representan un peligro para la integridad física de las personas.

Para graficar los momentos de angustia que se vivieron en la localidad española, el medio local Granada Hoy señaló que miles de personas que se desvelaron decidieron salir a la calle por temor a nuevas réplicas .

Según informó El País , el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz , anunció la activación de la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo Sísmico por la magnitud del seísmo, que motivó más de 80 llamadas al servicio de emergencia de Andalucía.

Granada fue la provincia en la que más municipios sintieron el terremoto, 191. En segundo lugar quedó Málaga, donde vecinos de hasta 66 localidades diferentes, tanto de la costa oriental y occidental como del interior, percibieron que la tierra se movía.

El temblor de este sábado fue el quinto en las últimas 24 horas que se registró en la provincia de Granada , según las estadísticas del IGN. Estos fueron localizados en en Ogíjares, La Zubia, Otura, Gójar, Churriana de la Vega, Armilla y Alhendín, y la intensidad varió entre 1,6 y 2,6 de magnitud , según señaló el sitio especializado Volcano Dicovery .

A partir del evento, Granada se consolida como una de las provincias de España con más riesgo sísmico , provocando un estado de constante alerta en su población.

Más temprano, un terremoto de magnitud 3,7 y con epicentro en la localidad de La Zubia se había dejado sentir ampliamente entre la población en la tarde de este viernes en Granada capital y en todo el Área Metropolitana.

Otro de los video que más se difundió en las últimas horas lo tuvo como protagonista a Francisco de Borja . El streamer, popularmente conocido como Sasel , transmitía en vivo cuando empezaron los movimientos de la tierra. Mirando a la cámara y mientras se escuchaba cómo de fondo se caían varios artículos de su hogar, el creador repite: “ Terremoto, terremoto... Y todavía dura ”.

Una vez que el sismo mengua, Sasel pregunta en voz alta: “ ¿Están bien? “. Al oír que su familia no sufrió daños, el streamer se quita los auriculares, exhala el aire y se agarra la cabeza.

Un caso similar al de Granada se vivió en la isla de Flores, al este de Indonesia, donde un terremoto de magnitud 7.7 sacudió las costas de ese distrito . Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Hasta el momento hay 38 muertos. Además, se suscitaron diferentes réplicas de hasta 6,3 y se disparó una alerta por tsunami.

El epicentro del movimiento tectónico se ubicó 68 kilómetros al norte de la ciudad de Ende, capital de la isla.

Sobre las réplicas, el USGS identificó tres . Las mismas de magnitud 56, 6,1 y 5,5 respectivamente. A partir de las últimas estadísticas nacionales, se estima que en torno a dos millones de personas viven en la isla de Flores . Solo en Ende, su capital, la cifra asciende a 90.000 habitantes.

Luego del movimiento tectónico, desde la BMKG se aconsejó a los residentes de las costas afectadas que se trasladaran a zonas más altas, mientras las autoridades monitorean de cerca los mareógrafos costeros para detectar cualquier cambio .

Fuente: La Nación