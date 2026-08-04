Un senador santafesino subió a sus redes un video manejando en una ruta con un mate y mirando su celular

Un senador de la Legislatura de Santa Fe generó polémica luego de publicar en sus redes sociales un video manejando por la ruta con un mate y un celular en cada una de sus manos, una conducta imprudente y riesgosa en el volante. Se trata de Oscar Dolzani, cuya grabación se viralizó en Internet y luego pidió disculpas, pero justificó su accionar al decir que no circulaban otros vehículos en la zona.

El episodio ocurrió mientras el legislador por el departamento de San Javier circulaba por una ruta de la provincia de Santa Fe. El video fue grabado por otra persona que estaba en el auto sentada al lado suyo. En las imágenes se puede ver a Dolzani frente al volante sonriendo, cantando y cambiando la música del vehículo mientras maneja. En una mano tiene un mate y en la otra un celular. “Le ponemos onda a la recorrida”, escribió.

De acuerdo a lo publicado por el medio Rosario 3 , el senador fue fuertemente criticado en las redes sociales tras la viralización del video. La repercusión que tuvo lo llevó a Dolzani a pedir disculpas de manera pública. Sin embargo, no borró el polémico video de su cuenta.

“Errar es de humanos y rectificar es de sabios. Quiero reconocer mi error y pedir disculpas. He hecho algo muy malo que no se debe hacer”, expresó.

“Más allá de que pueda explicar de mil formas que no venía nadie de frente o que no había otros vehículos, está mal, muy mal ”, se justificó.

También agregó: “Se hizo viral y se toma que yo soy senador -y está muy mal, por eso salgo a pedir disculpas-, pero es algo que normalmente la gente hace cuando conduce es hablar por teléfono “.

“Yo me creo una persona totalmente normal , siempre lo dije. Para mí un senador, un político, un intendente, un presidente de comuna es un vecino más de cualquier localidad. No me creo más y creo que el que está en un puesto en un lugar político tampoco tiene que creérselo ni más ni menos tampoco. Peor hubiera sido hacer como que no hubiera pasado nada, que el ego se te suba por las nubes , pero no, estoy poniendo los pies sobre la tierra, pidiendo disculpas y no tengo más nada que decir", marcó.

En la provincia de Santa Fe no existe una sanción específica por el uso del celular o del mate al conducir, como sí sucede en distritos como Córdoba.

Fuente: La Nación