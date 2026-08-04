Un patrullero volcó en La Plata durante una persecución y terminó en una zanja: hay tres detenidos

Un patrullero de la Policía Bonaerense volcó este lunes por la tarde en La Plata mientras perseguía a los ocupantes de una camioneta que trasladaba dos motos robadas. La secuencia quedó grabada en una cámara de seguridad de la zona que muestra el momento justo en que el vehículo cae en una zanja.

El accidente se produjo minutos después de las 17 en la esquina de las calles 160 y 78, en el barrio de Los Hornos , y dejó a dos efectivos del Comando de Patrullas con golpes. A pesar del accidente, el operativo concluyó con tres personas detenidas y el secuestro de los vehículos.

Según indicaron fuentes oficiales, el móvil policial perdió el control en esa intersección y terminó volcado sobre la calzada. Uno de los dos efectivos heridos fue trasladado al Sanatorio Argentino para recibir atención médica, aunque ambos se encontraban fuera de peligro. El fuerte impacto quedó demostrado en las imágenes en donde se ve al patrullero pasar por la zona a gran velocidad, hacer medio trompo y dar un giro completo, quedando con las ruedas hacia arriba.

A los pocos minutos, se ve un grupo de personas que se acerca corriendo al lugar para asistir a los dos efectivos.

El accidente se produjo a pocas cuadras de la megatoma de Los Hornos , dato que resultó relevante para la investigación. De acuerdo con el portal 0221 , los investigadores estiman que las dos motos robadas —ambas secuestradas junto con la camioneta que las transportaba— tenían como destino ese asentamiento. Las dos motos recuperadas habían sido denunciadas como sustraídas. La camioneta en la que eran trasladadas quedó igualmente a disposición de la Justicia como parte de las pruebas del caso.

Los tres sospechosos fueron aprehendidos durante el mismo operativo. En tanto, buscan determinar las causas por las que el móvil perdió el control. El accidente generó un despliegue policial en la zona y provocó complicaciones en el tránsito de la intersección durante varios minutos.

La cámara de seguridad instalada en el espejo retrovisor de un Toyota Corolla blanco registró el momento exacto en que una banda se lo llevaba para perpetrar otro robo . “Si encontrás otro coche, frenale gato. Vamos a robar otro”, le dice uno de los ocupantes a un cómplice por teléfono mientras conduce el vehículo sustraído. Esas imágenes y ese audio fueron claves para que, pocas horas después, la Policía lograra identificar y detener a uno de los sospechosos.

El robo ocurrió el viernes por la noche en Isidro Casanova , en el partido de La Matanza . La víctima, un vecino de 49 años, acababa de estacionar el Corolla frente a su domicilio en la calle Pedro Ferré cuando un auto rojo frenó de manera abrupta y al menos dos personas armadas descendieron y lo obligaron a salir del vehículo. “No tengo nada”, alcanzó a decir el conductor antes de que la banda tomara el control del rodado.

Una vez dentro del auto, los delincuentes quedaron filmados por la cámara incorporada al vehículo, que captó tanto sus imágenes como sus conversaciones. “Hay que llamar a los otros, no tengo la llave. Te paso la ubicación, antes de que se apague esto, estoy yendo para el barrio” , advierte uno de ellos al volante. El grupo operaba con dos vehículos: un Toyota Etios robado momentos antes en Morón y un Fiat Cronos.

El Corolla contaba además con un sistema de GPS, lo que permitió a los efectivos rastrear su posición. La Policía lo localizó mientras circulaba por la intersección de San Matías y Santa Cruz, en Rafael Castillo . Los ocupantes realizaron disparos al ver a los agentes y emprendieron la fuga, pero el vehículo terminó en una zanja en el cruce de Correa y Estanislao del Campo.

Enzo González , de 20 años, fue detenido en el lugar. Al intentar escapar hacia el Fiat Cronos, los efectivos también aprehendieron a las dos mujeres que lo aguardaban: Dana Andrata , de 27 años, y Analía Roldán , de 44. Las tres personas quedaron a disposición de la fiscalía a cargo de José Luis Marotto , titular de la UFI N° 13 de La Matanza. La investigación continúa para determinar si el grupo está vinculado a otros robos registrados esa misma noche en la zona.

Fuente: Infobae