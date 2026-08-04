Demoraron a Facundo Moyano en medio de un confuso episodio tras una discusión con una joven en Belgrano

Facundo Moyano , hijo del sindicalista Hugo Moyano , fue demorado este martes a la madrugada en el barrio porteño de Belgrano, donde protagonizó un confuso episodio junto a su pareja, de 23 años.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que a las 5:03 de la madrugada ingresó un llamado al 911 de una mujer que reportó estar sufriendo una agresión. Al mismo tiempo, otro llamado indicó que la mujer corría desnuda por Avenida del Libertador.

Ante ese escenario, varios móviles de la Policía de la Ciudad se trasladaron hasta un edificio ubicado sobre esa misma calle, cuyo encargado manifestó que, minutos antes, una pareja había salido corriendo desde el interior.

Con esa información, personal policial interceptó a Moyano y a su pareja en el cruce de Virrey Vértiz y Sucre, a unos 350 metros de la torre donde se habría desatado el conflicto.

Según confiaron fuentes del caso a este medio, tanto Moyano como su novia, identificada como Candela, de 23 años, tenían “ signos de haber consumido alguna clase de sustancia ”.

Al ser interceptados por los uniformados, el hombre se identificó como “Facundo Moyano, sindicalista e hijo de Hugo Moyano”.

Personal de seguridad del edificio manifestó que habían ingresado discutiendo. En diálogo con los agentes, la mujer refirió haber sufrido lesiones por parte del sindicalista.

Fuente: Infobae