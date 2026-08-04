Denunciaron a Facundo Moyano por agredir a una mujer en Belgrano

El dirigente sindical Facundo Moyano fue demorado en la Comisaría Vecinal 3A durante la madrugada de este martes luego de un llamado al 911 que alertó sobre un presunto episodio de violencia en un edificio del barrio porteño de Belgrano. Las autoridades investigan un incidente ocurrido con su actual pareja.

Según pudo saber LA NACION , el encargado del edificio ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400 relató a efectivos de la Policía de la Ciudad que el hijo del exsecretario general de la CGT Hugo Moyano había salido del inmueble de manera precipitada detrás de una mujer. Ambos fueron interceptados a unas cuadras, en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre. De acuerdo con fuentes de la investigación, presentaban signos compatibles con el consumo de estupefacientes.

Fuente: La Nación