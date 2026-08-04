La familia de Mailén Antonich aseguró que existió un plan para matarla y creen que habría un tercer implicado

El crimen de Mailén Antonich , ocurrido el fin de semana en Mar del Plata , ya tiene dos detenidos que se negaron a declarar. Sin embargo, la familia de la joven asesinada asegura que hay un tercer asesino suelto y que el crimen fue premeditado .

Dicho planteo provino de declaraciones de la mamá de la víctima, María de los Ángeles Mariscal , quien se refirió a la muerte de la joven de 24 años cuyo cuerpo fue encontrado en el Balneario Cero , tras acercarse para una entrevista de trabajo que resultó ser falsa.

“Organizaron esto para matarla, creemos que hubo un tercer asesino”, afirmó Mariscal en declaraciones al diario La Capital de Mar del Plata. La noche del sábado los hermanos Mailén salieron a buscarla y uno de ellos la encontró “debajo de uno de esos contenedores envuelta en una sábana” . La madre, en ese momento, viajaba desde Buenos Aires —donde reside actualmente— hacia la ciudad balnearia, tras enterarse de la desaparición de su hija.

Según contó al mismo portal local, Mailén se había separado del padre de su primera hija, de 6 años, y era madre soltera de una bebé de un año, por lo que buscaba trabajo para sostener a las dos niñas. “Ella vivía en un terreno del barrio Las Heras con dos de sus hermanos y las hijas. Quería estudiar para ser maestra jardinera, pero primero tenía que terminar el secundario, que le faltaba un año y estaba en eso. También había hecho un curso de manipulación alimenticia y hacía limpieza en la discoteca Luna, los sábados a la noche”, relató Mariscal.

“En Facebook le enviaron una propuesta de trabajo del balneario, como que buscaban gente para el verano. Ella fue ahí engañada por estos dos que organizaron todo para matarla”, detalló respecto al viernes pasado, día en que salió de su domicilio hacia “Punta Mogotes Cero” . Antes de arribar, la víctima envió una foto solicitada para, supuestamente, gestionar un carnet. Luego de eso, un remisero pasó a buscarla y la llevó al encuentro de tres hombres que la esperaban.

Sobre los acusados, la mujer señaló que no conoce a ninguno de los dos — Agustín Nicolás Díaz Bartolomé , de 26 años, y José Luis Aquino , de 27, los serenos del predio—; ni al conductor del auto , con quien la familia precisó que estaba iniciando una relación. De igual forma, insistió en la posibilidad de un tercer implicado.

Mariscal habló del día en que despidieron los restos de su hija e indicó que el cadáver llevaba colocada “una gasa en la frente” y que, al levantarla levemente, observó que “del lado izquierdo para atrás tenía toda la cara rajada”. A partir de esa descripción, planteó: “Para mí alguien la atacó de atrás cuando ella se defendía de alguien de frente”.

Esa hipótesis coincide con los indicios que la investigación fue reuniendo desde el hallazgo del cuerpo. Según confirmaron fuentes del caso a Infobae , tanto Díaz Bartolomé como Aquino presentaban al momento de su detención lesiones compatibles con un intento de defensa de la víctima.

Mariscal también señaló que el celular de su hija no apareció y que en el lugar donde fue encontrado el cuerpo había restos de alcohol. Estaba envuelto en una frazada, detrás de la casilla donde dormían los serenos del predio y atado de pies y manos. Un tambor metálico de 200 litros con restos de incineración fue hallado a pocos metros del cadáver y quedó bajo análisis de la Policía Científica . Además, los dos detenidos presentaban lesiones compatibles con un intento de defensa de la víctima.

Russo, el fiscal a cargo del caso, decretó el secreto de sumario por 48 horas tras la negativa de ambos imputados a declarar ante la Justicia marplatense. La familia convocó para este miércoles al mediodía a una marcha desde Independencia y Colón hasta Tribunales, en reclamo de respuestas por el femicidio.

Fuente: Infobae