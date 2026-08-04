“Quiero amar y maltratar al mismo hombre”: el perfil de Victoria Cantero, la joven acusada de asesinar a su novio en Chaco

El crimen de Matías Álvarez Guardia mantiene a la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, consternada y en el ojo de las acusaciones a su pareja Victoria Cantero, con quien mantenía un vínculo signado por la violencia.

La joven de 25 años permanece detenida a la espera de ser indagada por la Justicia que investiga la muerte de Guardia, ocurrida el domingo por la mañana tras recibir una puñalada en el pecho.

Antes de quedar en prisión por el asesinato de su novio, de 29 años, Cantero llevaba una vida que ella misma exponía en redes sociales con cierta regularidad. Incluso algunas publicaciones que se conocieron en las últimas horas tomaron otra relevancia luego de que se produjera el crimen.

En su perfil de Facebook publicaba con frecuencia los trabajos que realizaba para sus clientas y promocionaba su emprendimiento, según indicó Nuevodiarioweb . Esas imágenes se intercalaban con postales de distintos destinos a los que viajó y escenas cotidianas junto a su familia. Su hermano Facundo Cantero , médico y mejor amigo de la víctima, aparecía en varias de esas publicaciones.

Fue precisamente Facundo quien trasladó a Alvárez Guardia al Hospital Julio C. Perrando el domingo por la mañana, luego de encontrarlo herido. El joven murió cuatro minutos después de ingresar al nosocomio, como consecuencia de un shock hipovolémico que le provocó un paro cardiorrespiratorio.

“Yo solo quiero amar y maltratar al mismo hombre el resto de mi vida” y “No entiendo a las que llevan un labubu en el bolso, yo llevaría una glock” fueron algunos de los textos que aparecieron en el perfil de una de sus redes y que comenzaron a ser observados con otra perspectiva. Si bien fueron escritos en diciembre del año pasado, la relación de la pareja se había visto envuelta en conflictos desde un primer momento. Sus redes fueron cerradas este lunes por la tarde.

El vínculo con Matías duró aproximadamente dos años y medio, atravesado por separaciones y reconciliaciones constantes. Quienes rodeaban al joven describieron una relación marcada por los celos, el control y episodios de violencia física que él ocultaba. Leticia Álvarez Guardia , hermana de la víctima, relató a Infobae que Matías aparecía con arañazos, hematomas y golpes que él atribuía a peleas con terceros. “Un día apareció con una piña en el ojo. Cuando lo sentaba a hablar, terminaba confesando llorando que era Victoria quien le pegaba. Nunca la denunció porque no quería tocarla: se había criado con la idea de que a una mujer no se le pone un dedo encima, y además ella era la hermana de su mejor amigo”, contó.

Uno de los amigos aportó imágenes que mostraban a la víctima con serios golpes en el rostro y la conversación que se gestó en torno al hecho. En una de las capturas puede leerse una conversación de WhatsApp en la que Julián Achinelli le pregunta a Matías: “¿Te pegó otra vez?”.

El control que Cantero ejercía sobre Matías también alcanzaba sus redes. Leticia afirmó que Victoria le manejaba el celular y la cuenta de Instagram, publicaba desde ese perfil haciéndose pasar por él y tenía acceso a todas sus claves. Tras la muerte del joven, su cuenta apareció sin publicaciones y su celular desapareció. La familia solicitó a la Justicia que determine qué ocurrió con el dispositivo, que permaneció encendido durante varias horas después de confirmado el fallecimiento.

El abogado Marco Molero , quien asumió la defensa de Cantero junto a Lucas Ignacio Bosch , describió a su defendida como “una chica apagada, compungida y apesadumbrada, que no durmió en toda la noche”. Ante este medio , Molero negó que la joven registrara antecedentes penales: “No estaba denunciada ni tenía una causa abierta” . Al mismo tiempo, deslizó una posible línea de defensa: “No sé si la potencial mano ejecutora respondía a una agresión previa, no sé si el ataque de ella era una maniobra defensiva”.

A la par, la fiscal Ana González de Pacce avanza con la recepción de testimonios para reconstruir lo ocurrido. El crimen ocurrió el domingo por la mañana en una vivienda de la calle Donovan al 1400, donde la pareja habría tenido una discusión. Álvarez Guardia recibió una puñalada en el lado derecho del tórax. En su primera declaración ante los investigadores, Cantero aseguró que su hermano la había llamado para que fuera hasta esa dirección y que, al llegar, encontró a su novio herido en la vereda. A medida que avanzaron las primeras diligencias, los investigadores la señalaron como la principal sospechosa y ordenaron su detención.

Este martes, la acusada será trasladada a sede judicial para prestar declaración de imputada por homicidio agravado por el vínculo , delito que, en caso de condena, prevé pena de prisión perpetua.

Fuente: Infobae