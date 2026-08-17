Un nene de 3 años está internado en estado grave tras ser picado por un escorpión en una escuela

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Un niño de tres años se encuentra internado en estado grave en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Pronto-Socorro Cardiológico Universitario de Pernambuco (Procape), en Recife, luego de haber sido picado por un escorpión dentro de la escuela a la que asiste, en Igarassu, en la Región Metropolitana de Recife.

El hecho ocurrió el pasado 4 de agosto. Según relató su madre, Letícia Souza, la escuela se comunicó con la familia después de que el pequeño fuera picado en la mano izquierda.

El niño fue trasladado inicialmente al Hospital de Igarassu y posteriormente derivado al Hospital de la Restauración, donde recibió el suero antiescorpiónico el mismo día y debió ser intubado e ingresado a terapia intensiva.

De acuerdo con la madre, la picadura provocó lesiones en el corazón y los pulmones del pequeño. El viernes 7 de agosto fue nuevamente trasladado, esta vez al Procape, un centro de referencia en cardiología.

El niño fue extubado el miércoles 12 por la mañana, pero continúa internado en la UTI y no tiene una fecha prevista de alta. Actualmente permanece bajo monitoreo mediante un holter debido a que su frecuencia cardíaca volvió a aumentar y los médicos buscan determinar si puede tratarse de una arritmia.

Los profesionales también investigan si la alteración cardíaca está relacionada con las lesiones provocadas por el veneno o con el largo período durante el cual el niño permaneció sedado.





"Ya abre los ojos, pero todavía no habla ni expresa mucha reacción. Creemos que esto se debe a la sedación. Su estado de salud todavía es grave y estamos viviendo un día a la vez", contó su madre.

Qué dijo la escuela

La institución educativa informó que realizó los primeros auxilios dentro del establecimiento mientras la dirección se comunicaba con la familia.

Según la escuela, en un primer momento el niño solamente manifestó que había sido picado por un "bicho", por lo que no se había podido identificar qué animal había provocado la lesión.

Paralelamente, empleados de la institución comenzaron a buscar al animal y finalmente encontraron un escorpión dentro del establecimiento. La escuela aseguró que inmediatamente tomó una fotografía y se la envió a la madre del niño.

La institución también afirmó que la fumigación estaba vigente y que, después del incidente, realizó un nuevo refuerzo de la desinfección en todo el establecimiento como medida preventiva.

"Desde lo ocurrido, la escuela viene brindando apoyo y solidarizándose constantemente con la familia. Continuamos rezando y deseando que André Luiz se recupere completamente lo antes posible", señaló la institución.

Período de mayor riesgo

Según la Secretaría de Salud de Pernambuco, julio, agosto y septiembre son meses en los que aumentan los casos de picaduras de escorpión en el estado.

Durante los períodos de mayor lluvia, estos animales pueden abandonar los lugares donde suelen permanecer para buscar refugio, lo que incrementa las posibilidades de contacto con las personas.

Los niños y los adultos mayores son considerados grupos especialmente vulnerables, ya que el veneno puede provocar cuadros más graves.

Entre las posibles manifestaciones se encuentran sudoración intensa, agitación, temblores, náuseas, vómitos, salivación excesiva, presión arterial alta o baja, arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca, edema pulmonar y shock.

Las autoridades recomiendan acudir inmediatamente a un centro de salud ante una picadura y evitar la automedicación o el uso de remedios caseros.

Cómo prevenir las picaduras

Entre las principales recomendaciones se encuentran mantener limpios los jardines y patios, evitar la acumulación de escombros, hojas secas, basura y materiales de construcción, y mantener los residuos domésticos correctamente cerrados.

También se aconseja sacudir y revisar la ropa y el calzado antes de utilizarlos y evitar introducir las manos en agujeros o lugares donde puedan esconderse estos animales.

Más de 9.000 casos en Pernambuco

Según datos de la Secretaría de Salud de Pernambuco, entre enero y junio de este año se registraron 9.125 casos de picaduras de escorpión en el estado.

Durante el mismo período del año anterior se habían contabilizado 9.219 casos.

En todo 2025 se registraron 19.608 picaduras, frente a las 15.844 contabilizadas durante 2024.