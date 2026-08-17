Un bebé de 45 días murió por una posible sobredosis de medicamentos: Investigan al hospital

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Un bebé de apenas 45 días murió el miércoles 12 de agosto después de ser trasladado al Hospital Quirúrgico Camboriú (HCC), en Santa Catarina, Brasil, tras presentar una reacción alérgica luego de ingerir fórmula infantil.

La información fue confirmada este jueves 13 por la Secretaría de Salud de Camboriú, que además informó que el bebé habría recibido durante el tratamiento una cantidad de medicamentos superior a la indicada en la receta médica.

Por el momento, las autoridades aclararon que no existe una conclusión técnica que determine si la administración de una dosis mayor tuvo consecuencias clínicas ni si existe una relación directa con la muerte del bebé. El caso también es investigado por la Policía Civil.

El bebé ingresó con alteraciones clínicas

Según informó el municipio, el bebé llegó al hospital con "alteraciones clínicas relevantes", entre ellas una saturación de oxígeno del 78%.

Durante la atención médica fueron indicados distintos medicamentos. Sin embargo, de acuerdo con la Secretaría de Salud, en la historia clínica consta que se habría administrado al paciente una cantidad superior a la que había sido prescripta.

La situación está siendo investigada formalmente para determinar qué ocurrió y cuáles fueron sus posibles consecuencias.

Cuando el equipo del hospital detectó el supuesto error, solicitó asistencia del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU). El bebé fue trasladado al Hospital Pequeno Anjo, en la vecina ciudad de Itajaí, donde finalmente se produjo su fallecimiento.

El hospital inició una investigación interna

La Secretaría Municipal de Salud notificó de manera urgente a la administración del Hospital Quirúrgico Camboriú para que presente todos los detalles relacionados con la atención del bebé.

Entre los datos solicitados se encuentran la cronología completa de lo ocurrido, la identificación de los profesionales involucrados, los procedimientos médicos y administrativos realizados y los protocolos de seguridad utilizados.

También se pidió información sobre las medidas que podrían implementarse para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.

La Asociación Hospitalaria de Brasil, responsable de la gestión del Hospital Quirúrgico Camboriú, aseguró en un comunicado que fueron indicados los medicamentos y tratamientos considerados adecuados para el cuadro del bebé.

La institución también informó que abrió una investigación interna y que los profesionales directamente involucrados en la atención fueron apartados de sus funciones mientras avanza la investigación.

La Policía Civil abrió un expediente para determinar las circunstancias de la muerte, aunque hasta la última actualización del caso no se habían difundido mayores detalles.