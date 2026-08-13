Un hombre se grabó tomando whisky en la Ruta 2 y lo subió a las redes

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) pidió la inhabilitación de la licencia de un hombre que se grabó tomando whisky mientras manejaba . Además, el conductor luego publicó un video a bordo del vehículo en la Ruta 2 y con la bebida en la mano.

En las imágenes tomadas por el hombre se puede ver al conductor grabando con su celular. Por momentos aparece él y por otros la botella de una marca de whisky . También se lo puede ver en estado de ebriedad, tomando el alcohol con un vaso, con la música alta y conduciendo a una considerable velocidad.

“Si nos matamos, nos matamos”, bromeó, en alusión al conocido caso de un joven de 25 años que dijo esa frase en un video y luego chocó en la costanera de Mar del Plata. El conductor subió esas imágenes a la red social Instagram .

El hecho llegó a conocimiento de la ANSV a través del Sistema de Reporte Vial Ciudadano , una herramienta que permite denunciar conductas peligrosas en calles y rutas.

A partir de las imágenes aportadas, el organismo logró identificar al conductor, un hombre de 46 años cuya licencia está radicada en la provincia de Buenos Aires, y solicitó a la jurisdicción correspondiente que disponga la suspensión preventiva.

La medida todavía debe ser notificada al conductor y tendrá la duración que determine la autoridad competente .

El caso se suma a otros reportes recibidos por la ANSV desde la puesta en marcha del sistema. Según informó el organismo, ya fueron enviados 2277 mensajes y, a partir de las denuncias analizadas, se solicitó a las jurisdicciones la suspensión de 30 conductores por hechos considerados graves.

Para que una denuncia pueda ser evaluada, es necesario aportar material audiovisual en el que pueda identificarse la situación , con la patente del vehículo visible. También se debe informar el lugar, la fecha y la hora aproximada del hecho.

En otra conducta imprudente al volante, un motociclista fue sancionado en la provincia de Buenos Aires por conducir de manera temeraria . El hombre se filmaba mientras hacía “ wheelie ” —una maniobra en la que la rueda delantera de la moto se eleva y deja de estar en contacto con la superficie— y se paraba sobre el asiento mientras circulaba de manera zigzagueante entre los vehículos. Luego, publicaba las imágenes en sus redes sociales.

INHABILITADO POR MANIOBRAS PELIGROSAS EN MOTO 🏍️🚫 Zigzagueaba entre vehículos y hasta se paraba mientras avanzaba por calles y rutas transitadas. Además, grababa y compartía estas conductas, exponiendo como diversión acciones que ponen en riesgo su vida y la del resto. pic.twitter.com/0VfRktyXpe

Por esas conductas, quedó inhabilitado para utilizar la licencia de conducir emitida por la provincia de Buenos Aires hasta el año 2099 .

La resolución fue tomada por el Ministerio de Transporte bonaerense luego de que la Subsecretaría de Seguridad y Política Vial analizara las grabaciones que subía el conductor en sus redes sociales. En los videos se lo veía circular en una rueda por rutas y calles y realizar otras maniobras consideradas de extrema peligrosidad.

“Conducir implica hacerse responsable de cada decisión y de quienes comparten la vía pública”, señalaron desde el Ministerio de Transporte bonaerense al comunicar la medida. El organismo remarcó que la vía pública no es un espacio destinado a realizar desafíos ni acrobacias y advirtió sobre el riesgo que este tipo de conductas representa para la seguridad vial.

Fuente: La Nación