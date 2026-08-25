Un hombre robó un colectivo, recorrió Morón como chofer y chocó al finalizar el recorrido

Un hombre, cuya identidad no trascendió, se robó este domingo un colectivo de la línea 236 , ofició de chofer, subió pasajeros, chocó contra otra unidad de la misma empresa y quedó detenido en el municipio de Morón , oeste del conurbano bonaerense. “ Quería cumplir mi sueño ”, se justificó.

El inicio del recorrido había tenido lugar en la zona de Pontevedra, en una de las terminales de la empresa Línea 216 . Allí, el hombre adulteró una planilla y tomó el control del vehículo, según explicó el medio local Perspectiva Sur .

Fue cerca de las 6 de la mañana del domingo que el hombre advirtió que la unidad 404 se encontraba estacionada, sin chofer y con las llaves puestas , lo que lo motivó a subirse al colectivo.

En ese momento empezó a conducir: respetó el recorrido original y subió pasajeros . Hasta el momento de ser detenido, ningún usuario se había percatado de que se trataba de un chofer falso.

Una vez que desde la empresa se percataron de la unidad que faltaba, hicieron la denuncia y comenzó el rastreo del colectivo. No hubo novedades hasta que el falso chofer chocó contra otra unidad de la misma empresa en la intersección de las calles Eva Perón y Santo Domingo, en el corazón de Morón.

Allí, el otro chofer no reconoció como uno de sus compañeros al conductor de la unidad 404 y dio aviso al personal de la Comisaría N°4 quienes, apostados a pocos metros de ese cruce, se acercaron hasta el colectivo, se subieron y detuvieron al hombre .

Según detalló el medio Primera Plana Online , la Fiscalía Nº 2 de Morón , a cargo del fiscal Fernando Capello , asumió la causa y dispuso la realización de una evaluación psiquiátrica para analizar si es imputable o no. Además, en el momento de la detención, el falso chofer vestía la indumentaria oficial de la empresa.

La línea de colectivos 236 conecta la Estación Morón con diferentes localidades de la zona oeste del Gran Buenos Aires, como Merlo, Laferrere, Pontevedra y Marcos Paz .

Al momento de la requisa, el detenido portaba un arma blanca marca Tramontina, que quedó como evidencia de la investigación, agregó el medio local.

Además de las imágenes del hombre detenido, lo que también se viralizó fue un video registrado por un empleado de la empresa transportista , donde se lo escucha relatar la historia, paso a paso.

La unidad 404 sufrió daños en la carrocería y ya está en manos de los mecánicos de la compañía para su reparación.

Fuente: La Nación