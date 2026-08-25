Para Jalil, la economía transita un momento complejo pero igual debe “revolver los problemas” de la gente

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, sostuvo que la economía en general transita por un momento complejo , aunque aclaró que su función es “resolver problemas” más allá del gobierno de turno, en este caso, el de Javier Milei.

“Yo no vine a gobernar para estar en la zona de confort, de la queja; la gente me eligió para resolver problemas. Por eso gobierno con lo que hay, con el presidente que esté, con el que estuvo y con ustedes” , expresó.

Las declaraciones de Jalil surgen en un contexto de permanentes negociaciones con el gobierno nacional, que pretende acordar con un grupo de gobernadores considerados aliados -entre ellos, Jalil- una alianza política de cara a las elecciones del próximo año.

Según trascendió, como parte de un acuerdo prexistente en el peronismo catamarqueño que le permitió primero a Lucía Corpacci ser gobernadora, y luego que la suceda por Jalil, en el 2027 sería el turno -aseguran- del actual intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, Gustavo Saadi.

El actual mandatario provincial sostuvo que la economía argentina atraviesa un escenario complejo y remarcó que una administración ordenada es la herramienta que permite sostener inversiones en infraestructura. En ese sentido, destacó que las obras se financian con una combinación de fondos provinciales, regalías mineras y aportes de responsabilidad social empresaria.

“Este puente es una de las obras más importantes que hemos construido en el Oeste catamarqueño. Es una alegría poderla concluir en Santa María, que es una tierra con gran capacidad de trabajo, destacó Jalil al inaugurar el puente sobre el río Santa María.

Jalil vinculó la construcción del puente con una estrategia de desarrollo para el interior provincial. “Todas las obras que hacemos son para que haya arraigo y cada catamarqueño pueda desarrollarse en su tierra”, finalizó.

Fuente: Clarín