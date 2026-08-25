Jeringas, vacunas sin aplicar y hasta residuos patológicos: un influencer mostró un vacunatorio abandonado y la Provincia salió a dar explicaciones

El creador de contenido Lucho Lasserre, que se especializa en infiltrarse en lugares abandonados para explorarlos, publicó el viernes último un video en su canal de Youtube donde muestra cómo recorrió un edificio en Pilar donde funcionó un vacunatorio durante la pandemia de Covid-19. El influencer dejó registrado con su cámara la sorpresa que le generó encontrar, a medida que avanzaba por el lugar, gran cantidad de insumos sin utilizar que habían sido dejados ahí por el gobierno bonaerense.

El video, que puede verse completo en el canal de Youtube que lleva el nombre del creador, muestra en poco más de 8 minutos la exploración de él y dos amigos en el lugar ubicado en el KM 46 de la Panamericana . A medida que avanzan encuentran, entre otras cosas, un grupo electrógeno abandonado, la cartelería de la campaña de vacunación del gobierno de la provincia de Buenos Aires aún revistiendo todo el techo del complejo , acompañada de los logos de la municipalidad de Pilar.

Mayor es la sorpresa del joven cuando comienza a encontrar a su paso los materiales que se utilizaban mientras allí funcionó el vacunatorio. Certificados de vacunación, ampollas aún con contenido tiradas por el piso, decenas de cajas con la leyenda Ministerio de Salud Argentina desparramadas por todos lados, cajas llenas de ampollas sin utilizar, elementos para mantener la refrigeración de los insumos, camillas, tubos de oxígeno, paquetes de jeringas sin abrir , estanterías de metal abarrotadas de cajas con planillas. Incluso, encontró papeles con datos personales de las personas, un DNI y desechos patológicos.

“Está todo abandonado como si hubiesen tenido que salir corriendo”, comenta mientras avanza por el lugar. Ya hacia el final del video también cuenta que el edificio había sido expropiado por el gobierno bonaerense, lo utilizó como vacunatorio durante la pandemia y hace aproximadamente un año la Justicia ordenó que fuese restituido a sus dueños originales.

El video se volvió viral durante el último fin de semana y motorizó un informe especial del periodista Luis Gasulla que se transmitió el domingo por la noche en LN+ en el marco del programa La Cornisa. El periodista se trasladó hasta el predio y lo recorrió tal como lo hizo el influencer.

Según reveló LN+ , el lugar pertenecía al empresario Mateo Corvo Dolcet, presidente de Pilar Bicentenario. En septiembre de 2017, Corvo Dolcet fue detenido acusado de liderar una organización dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico colombiano a través de un proyecto inmobiliario y de cocheras en la zona de Pilar.

La revista Quorum, por su parte , consignó que Pilar Bicentenario tenía el objetivo de ser un desarrollo urbanístico de gran escala que combinaba viviendas, comercios y espacios públicos en terrenos pertenecientes al Estado Nacional. El proyecto se enmarcó en un acuerdo público-privado. Sin embargo, la obra quedó paralizada en 2017 tras las causas judiciales que involucraron a Corvo Dolcet , quien fue procesado en el expediente por presunto lavado de activos vinculado al “Clan Barakat”.

El inmueble fue embargado por la Justicia y en marzo de 2020 le encomendó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) el manejo, quien luego a través de una resolución le entregó el predio al Municipio de Pilar para poder utilizarlo en el marco da la pandemia.

Finalmente, en 2025 la Justicia le devolvió el predio al empresario y la municipalidad lo restituyó con todos los elementos del vacunatorio aún dentro.

El gobierno bonaerense salió a dar explicaciones este lunes. Primero lo hizo a través de Carlos "Carli" Bianco , Ministro de Gobierno bonaerense y mano derecha de Axel Kicillof. En su habitual conferencia de prensa de todos los lunes dijo que el predio está "vinculado al lavado de dinero llevado adelante por una empresa que tenia vínculo directo con la mujer y el hijo de Pablo Escobar Gaviria ".

"Se había detectado y la Justicia lo había embargado en el marco de la condena a estas personas. La Legislatura expropió ese edificio, un edificio narco , financiado por el lavado de dinero del naco, para darle fines sociales, por ejemplo, un vacunatorio", continúo.

Bianco dijo que funcionó como tal "hasta que un juez federal decidió devolverle a la empresa narco el edificio, pero lo hizo de un día para el otro. Cuando te desalojan te dicen, 'señor usted no puede entrar más' ".

El 13 de Marzo de 2025 de manera intempestiva la justicia desalojó el predio del KM 46 de la Panamericana donde funcionaba un vacunatorio y otras dependencias municipales de Pilar, sin dejar retirar los elementos de trabajo, las vacunas y los diferentes insumos que correspondían… pic.twitter.com/oZl0if6g74

Más tarde brindó explicaciones el Ministro de Salud provincial Nicolás Kreplak . El dirigente publicó un descargo en su cuenta de X donde indicó que el 13 de marzo de 2025 “de manera intempestiva la justicia desalojó el predio del KM 46 de la Panamericana donde funcionaba un vacunatorio y otras dependencias municipales de Pilar, sin dejar retirar los elementos de trabajo , las vacunas y los diferentes insumos que correspondían al funcionamiento del vacunatorio”.

Dijo a su vez que durante más de un año el lugar estuvo custodiado para hacer cumplir la orden judicial que restituía el edificio a sus anteriores dueños y dar por terminada la cesión de dicho predio al municipio, “cuestión que imposibilitó el retiro de los diferentes elementos”, subrayó.

“Es realmente una pena ver el estado en el que se encuentra hoy este espacio y que no se nos haya permitido finalizar su utilización de manera ordenada. La imagen actual, con el predio totalmente vandalizado, es exactamente la contracara de lo que este lugar supo ser: un vacunatorio modelo durante una de las campañas de salud más importantes de nuestra historia”, indicó.

Fuente: Clarín