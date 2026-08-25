Martín Cirio irrumpió en Popstars y se mandó una de las suyas: “Mirá de quién te burlaste”

El mítico reality Popstars Argentina volvió a la pantalla con una renovada apuesta multiplataforma y bajo la conducción de Nicolás Vázquez, quien lideró la primera gala con dinamismo y empatía. Sin embargo, la gran sorpresa de la noche llegó con la presentación de Martín Cirio en una faceta tan insólita como esperada: la de “coach espiritual” del certamen.

En un emotivo e irónico cruce frente a miles de espectadores en el estadio, Vázquez recibió al influyente streamer con cálidos elogios sobre su perseverancia. Ante la ovación del público, Cirio no dudó en tomar el micrófono para interpretar —con una cuota de humor y desenfado— una versión a capella del clásico “Pero me acuerdo de ti”, inmortalizado por Christina Aguilera.

Tras el ida y vuelta con el público y las risas del jurado, Vázquez destacó el camino del creador de contenido: “Un ejemplo más de que no hay que rendirse, pasaste por todas”. Fiel a su estilo picante, Cirio recordó entre risas su fallido paso por el casting del programa original hace dos décadas y le tiró un divertido chicana a quien fuera jurado en aquella edición: Afo Verde.

“Quedé tan mal cuando no quedé en Popstars que por seis meses no pude escuchar música”, aseguró y celebró estar en ese escenario ahora. Con ese envión, dijo: “¡Mirá de quién te burlaste, Afo Verde!“. Sin embargo, Nico Vázquez lo interrumpió y con humor le señaló que Afo Verde fue uno de los que empujó para que hoy estuviera ahí. Ante eso, el influencer se rió y celebró la decisión tomada. ”Cambio rápido de opinión", señaló.

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Fuente: La Nación