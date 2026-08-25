Lali Espósito reveló cómo está su relación con la China Suárez hoy: “No cualquiera es mi amigo”

Mariana “Lali” Espósito habló cara a cara con Martín Cirio en una entrevista a solas en la que se refirió a diferentes temas de su vida personal, entre ellos el vínculo que tiene actualmente con María Eugenia “La China” Suárez , con quien compartió elenco en Rincón de Luz , Chiquititas 2006 y Casi Ángeles .

El fandom de las series de Cris Morena guarda siempre una imagen de amistad cercana entre las actrices, pero ahora la cantante pop marcó una distancia y aclaró que ya no tiene con Suárez el mismo trato que antes .

El tema de los vínculos personales nació al describirse como “re celosa de las amistades” y aclaró que no lo dijo de forma posesiva, sino porque valora a la gente que tiene a su lado .

Además, señaló que, pese a que hay personas que no considera de su círculo cercano, aún les tiene aprecio y cariño. “Hay un montón de gente que conozco, que quiero, que respeto, que si me la cruzo, lo más. Que si hay una fiesta grande, hasta la invito”, sostuvo a la vez que sentenció: “Mis amigos, no digo que cualquiera es mi amigo, cualquiera que no esté en mi vida cotidiana no es mi amigo”.

En ese instante, Cirio hizo memoria sobre el vínculo que tuvieron Espósito y Suárez, pero que, por cuestiones laborales y de la vida, se fue desgastando. “No somos amigas. No es que pasó algo, no es que nos hayamos peleado, simplemente hace muchísimos años, muchísimos, que no tenemos un vínculo de amistad . Entonces, decir amigo por amigo, la verdad que me da raro”, contestó Lali.

“Yo siempre le deseo la alegría, lo que sea la alegría para ella” , insistió la artista mientras afirmó que entre ella y Suárez está todo bien y que espera lo mejor para su carrera o vida personal.

“Tiene sus hijitos, y quiero que labure, que le vaya bárbaro y que sea feliz con la familia que forma. Te juro por Dios que cuando me entero por alguien en común de algo bueno de ella, me alegra . Y quiero que sea feliz”, dijo.

La entrevista entre Lali Espósito y Martín Cirio tuvo lugar el domingo 23 de agosto desde el canal de Twitch del influencer . Durante la emisión en directo y más tarde en las redes sociales, los usuarios no tardaron en reaccionar al respecto.

Entre los temas que generaron tendencia, además de su vínculo con la China Suárez, Espósito desmintió los rumores de que vaya a traer como invitada a su próximo show en el Estadio de River Plate a Madonna .

“¡No la puedo traer a la Argentina! Paren un poco... Tendría que manejar yo el avión privado. Ya quisiera, pero bajen esa expectativa. Eso no significa que no estemos armando un espectáculo increíble, con gente potente . Pero Madonna es mucho, no me tengan tanta fe” , expresó entre risas.

Fuente: La Nación