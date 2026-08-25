Quién es Carlos “Charlie” García, el productor mexicano que debutó como jurado de Popstars junto a Nicki Nicole y Ángela Torres

A 25 años de la formación de Bandana , este lunes 24 de agosto volvió a la pantalla de Telefe una nueva edición de Popstars con la conducción de Nicolás Vázquez .

Las jóvenes que fueron seleccionadas tras un multitudinario proceso de audición y enfrentarán durante los próximos meses un intenso entrenamiento artístico. ¿El objetivo final? Ser elegidas para integrar el grupo musical femenino, lo cual significará grabaciones de canciones y shows en vivo . Si bien el jurado tiene dos figuras conocidas para el público argentino, como lo son Nicki Nicole y Ángela Torres , su tercer integrante genera curiosidad y mucha expectativa. ¿De quién se trata?

De Carlos García , un ejecutivo musical con amplia trayectoria en la industria de la música latina, con trabajo con reconocidos artistas como Julieta Venegas y Sin Bandera.

“Charile” García lleva más de dos décadas en la industria discográfica. En su perfil de LinkedIn se describe como un “apasionado de las ideas creativas/funcionales en todas las áreas de la industria del entretenimiento”. “Creo que una gran idea puede cambiar el destino de una compañía o de una carrera artística”, sostiene.

Hace una década, García asumió el rol de director de Artistas y Repertorio (A&R) de Sony Music México y en 2022 fue designado vicepresidente de esta área, la cual está encargada no solo de encontrar nuevos talentos y sumarlos a su discográfica, sino también de ser el nexo entre el artista y las distintas áreas de la compañía. Entre los artistas con los que trabajó se encuentran Julieta Venegas, Reik, Sin Bandera y Camila, como así también Haash, Río Roma, Sasha-Benny-Erik, Kalimba, Leonel García, Pandora, Noel Schajris, Cartel de Santa, Carlos Rivera y Matisse.

En una entrevista con Javier Paniagua, el ejecutivo musical mexicano reflexionó en que, a la hora de captar la atención de un A&R, los números que tenga un artista [la cantidad de oyentes mensuales] son importantes; también suelen recibir talentos no tan “populares” y muchas veces se animan a tomar “decisiones arriesgadas”. Pero hay algo que para él es trascendental.

“ Ser muy honesto con lo que haces, respetarte mucho como artista, creer en tu música y en tu propuesta . No se trata de perfección ni talento absoluto, sino de honestidad y de ser original; de hacer lo que te sale de los intestinos y no de la cabeza”, sostuvo.

Esto da cuenta de que García utilizará su afilado ojo y su experiencia para encontrar a las mejores artistas, las más completas y las que puedan traspasar la pantalla y conquistar a la audiencia. De esta manera, probablemente sus devoluciones en el reality puedan tener un enfoque diferente al de Nicki Nicole y Ángela Torres , pero podrán ser un complemento más que interesante.

La nueva edición de Popstars llegó a la pantalla este este lunes 24 de agosto a la pantalla de Telefe. Además de la conducción de Vázquez y la labor de los tres jurados, Martín Cirio será el coach espiritual, Sofi Gonet “La Reini”, Juli Poggio y Valen Rizzuti estarán al frente de React oficial que se transmitirá por Streams Telefe.

En 2001, Valeria Gastaldi, Lissa Vera, Ivonne Guzmán, Virginia Da Cunha y Lourdez Fernández se consagraron ganadoras de Popstars y formaron Bandana, y en 2002 Germán “Tripa” Tripel, Gerónimo Rauch, Milton Amadeo, Pablo Silberberg y Emanuel Ntaka hicieron lo propio y conformaron Mambrú . ¿Quiénes integrarán el nuevo grupo pop argentino? A partir del lunes comenzará el camino para saberlo.

Fuente: La Nación