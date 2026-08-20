Un hombre murió tras sufrir un paro cardíaco mientras comía en la pizzería Güerrín

Un hombre murió este jueves mientras almorzaba en la popular pizzería Güerrín, ubicada en Avenida Corrientes al 1.300 de la Ciudad. Desde el SAME indicaron que la causa de la muerte habría sido un paro cardíaco.

El trágico suceso ocurrió cerca de las 14.30. Testigos del suceso contaron en X que un hombre de edad avanzada estaba comiendo, cuando se descompensó y cayó al piso.

Alertados por la situación, algunos clientes de la pizzería llamaron al 911 e indicaron que había un hombre con dificultad para respirar. Desde la central de emergencias se dio intervención a personal de la Comisaría vecinal 1B.

Al llegar al local los efectivos realizaron las primeras maniobras de estabilización y RCP . Sin embargo, cuando el personal del SAME arribó a la pizzería ubicada Avenida Corrientes y Uruguay, se encontraron con el comensal ya sin signos de vida y constataron su muerte.

Desde el SAME indicaron que el hombre tenía 82 años y que la causa de muerte fue un paro cardiorespiratorio.

Tras el trágico suceso, los oficiales ordenaron que los comensales se retiren del lugar y procedieron a cerrar las puertas del establecimiento.

El popular local de comidas inaugurado en 1932 quedó clausurado mientras los investigadores realizan las pericias correspondientes.

Fuente: Clarín