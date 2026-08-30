Un hombre murió de un tiro en la cabeza durante un viaje en un auto de aplicación: el sospechoso tiene 15 años

Un hombre de 23 años fue baleado en la cabeza en Centenario , Neuquén , durante un viaje solicitado a través de una aplicación. El principal sospechoso es un adolescente de 15.

De acuerdo a la reconstrucción de los investigadores, ambos subieron al vehículo con destino a una casa ubicada en Cuba, entre Cavalli y Santa Teresa, en el sector Parcelas.

La chofer estaba acompañada de su hija de 15. Ella declaró luego a la policía que el hombre de 23, identificado como Walter Subensa Figueroa, le indicó que estaba armado y que siguiera sus indicaciones, consignó el sitio LM Neuquén.

Al llegar al destino, el adolescente bajó del vehículo y pidió que esperaran. Minutos después, Figueroa, que seguía en el asiento trasero, le exigió a la mujer que acelerara de inmediato. En ese momento, se escucharon tres disparos que impactaron en la luneta trasera del auto.

Luego de los tiros, la conductora aceleró a toda velocidad. A las pocas cuadras, notó que la víctima estaba inconsciente, con abundante sangrado en la cabeza y las extremidades. De inmediato, lo trasladó a la guardia del Hospital Natalio Burd .

Como consecuencia de la gravedad de las heridas, el hombre fue derivado al Hospital Castro Rendón, donde permaneció internado en terapia intensiva hasta que murió en la tarde del viernes .

El comisario Marcos Mazzone, coordinador de la Dirección de Seguridad, explicó que cuando los policías llegaron al lugar, el adolescente ya se había retirado .

La Fiscalía de Homicidios , a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi , ordenó la autopsia del cuerpo. También encontraron una pistola 9 milímetros en una riñonera que llevaba el hombre.

La Policía continúa trabajando para determinar el motivo del ataque y realiza pericias sobre el vehículo, además de analizar cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia.

Fuente: TN