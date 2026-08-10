Un funcionario judicial fue sorprendido por la Policía orinando en la calle y terminó con el tabique fracturado

Federico Lompizano , auxiliar letrado de la Fiscalía Descentralizada N°2 de Ituzaingó , pasó varios horas de este domingo aprehendido en la comisaría 2ª de Merlo , en San Antonio de Padua, tras protagonizar un episodio poco claro en esa seccional policial cuando agentes lo sorprendieron orinando en la vereda , indicaron fuentes del caso a Infobae .

De acuerdo a la denuncia, el funcionario judicial le habría exhibido el pene a una mujer policía . Al ser detenido, de acuerdo a la información dada a conocer por Primer Plano Online, “ se tornó agresivo ”: dio empujones a los efectivos y rompió la hoja de la puerta de vidrio de la dependencia de una patada .

Luego de ser indagado por los delitos de exhibiciones obscenas, daños agravados y resistencia a la autoridad, por la UFI N°4 de Morón, fue liberado.

Sin embargo, el entorno de Lompizano tiene otra versión. El funcionario no se presentó este lunes en la fiscalía debido a una licencia que tomó por su estado físico tras el paso por la comisaría. “ Lo torturaron, tiene el tabique fracturado y una rodilla salida de lugar ”, indicó a Infobae una fuente ligada al funcionario.

De acuerdo al relato, Lompizano y dos de sus familiares asistieron a un bar el sábado por la noche. A su regreso, el funcionario -conductor designado- necesitó orinar. Detuvo el vehículo en la puerta de la comisaría y, siempre según esta versión, lo hizo en la oscuridad, contra un árbol. En ese momento, comenzó a sentir patadas y golpes en la nuca y en la espalda.

Cuando logró zafarse, se dirigió a la comisaría a denunciar el hecho. “Lo recibieron a los golpes y rompieron con su cabeza los vidrios de la puerta ”, detallaron. Solo pudo cubrirse. Lompizano se retiró en el auto y comenzaron a perseguirlo con sirenas. Se detuvo, lo esposaron a él y a sus acompañantes.

Lo alojaron en una celda con esposas, donde permaneció desde las 5 hasta las 8 de la mañana. Horas más tarde, dos policías, los mismos que le habrían pegado, se presentaron en su casa sin motivo.

“Lo que hicieron es un desastre”, remarcaron y no descartan la posibilidad de denunciar el caso al Comité contra la Tortura de la Comisión provincial por la Memoria, creada por Adolfo Pérez Esquivel. “Él está muy mal física y anímicamente”, agregaron.

Lompizano, hasta hace un mes a cargo de la secretaría de la fiscalía encabezada por María Alejandra Bonini y Lucio Rivero , la misma que tuvo a su cargo la investigación por causales de muerte del Indio Solari .

En la actualidad, el auxiliar letrado estaba abocado a la investigación. A su cargo tuvo el expediente que terminó con la detención del “Dr. Estafa” , un falso médico que engañó a personas enfermas para sacarles dinero. Se trata de Pablo Emanuel Thomas Llanes, un tucumano detenido en las últimas horas por la Policía de la Ciudad en un hotel de Almagro.

Fuentes de la fiscalía destacaron el trabajo de Lompizano en esa causa y otras en curso.

Fuente: Infobae