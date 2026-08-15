Un estudio dice que 55 de cada 100 personas que posponen la alarma no lo hacen solo por dormir unos minutos más

Si sos de los que ponen una alarma, la apagan, vuelven a cerrar los ojos y cinco minutos después hacen exactamente lo mismo, no sos una excepción. Posponer la alarma es un comportamiento muy común y un estudio científico encontró que puede estar relacionado con los horarios y la duración del sueño.

La investigación, publicada en Scientific Reports , analizó 3.017.276 sesiones de sueño de 21.222 usuarios de una aplicación para monitorear el descanso. Los datos fueron recopilados durante seis meses, entre julio y diciembre de 2022.

Los investigadores descubrieron que 55 de 100 personas analizadas en las sesiones de sueño terminaba con una alarma pospuesta . Es decir, en más de una de cada dos ocasiones estudiadas, la persona decidió no levantarse cuando sonó la primera alarma.

Entre quienes utilizaban el botón, el promedio fue de 2,4 veces por mañana , mientras que el tiempo total destinado a posponer la alarma fue de 10,8 minutos .

El comportamiento también cambiaba según el día. El “snooze” se utilizaba más de lunes a viernes y disminuía durante los fines de semana, posiblemente por la menor cantidad de obligaciones laborales o académicas.

Uno de los datos más llamativos fue que quienes se acostaban más tarde de lo habitual tendían a utilizar más el “snooze” . En cambio, las personas que se acostaban antes de su horario habitual lo utilizaban menos.

Esto podría indicar que los cambios en los horarios de descanso dificultan levantarse cuando suena la alarma , aunque los autores aclaran que el estudio no permite afirmar que las personas pospongan la alarma específicamente porque “necesitan despertar más lento”. Se trata de una asociación observada en los datos.

Otro resultado curioso fue que el uso del “snooze” aumentaba entre quienes registraban sesiones de sueño más largas .

Quienes habían dormido unas seis horas pospusieron la alarma alrededor de 2,4 veces , mientras que quienes habían registrado 10 horas lo hicieron unas 5,9 veces en promedio. En quienes habían estado en la cama durante 11 horas, el promedio llegó a 7,6 veces .

Los investigadores plantean que esto podría estar relacionado con la necesidad de recuperar descanso perdido, aunque aclaran que la aplicación registra el tiempo en la cama y no necesariamente el tiempo que la persona estuvo efectivamente dormida .

El estudio señala que fragmentar el sueño con varias alarmas no es la estrategia recomendada . Investigaciones anteriores citadas por los autores encontraron que despertarse repetidamente puede generar más interrupciones y menor eficiencia del sueño que dormir de corrido hasta la hora de levantarse.

De todos modos, los científicos remarcan que todavía hace falta estudiar qué impacto tiene realmente el “snooze” sobre el rendimiento durante el día . Tampoco pudieron determinar si las personas efectivamente volvían a dormirse entre cada alarma.

Así que esos cinco minutos extra no necesariamente significan que seas más dormilón: tus horarios, la regularidad del descanso y la cantidad de sueño también pueden influir en lo difícil que resulta levantarse .

Fuente: TN